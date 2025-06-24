У Дніпрі кількість загиблих зросла до 7, а постраждалих – 70, серед них десятеро дітей

Удень 24 червня росіяни здійснили атаку балістикою на Дніпро. Відомо, що внаслідок ударів є багато постраждалих та загиблих.

Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

Дивіться також Росіяни атакували Дніпро: є жертви, постраждалі та руйнування

Наслідки російського обстрілу

Росіяни цинічно вдарили по Дніпру 24 червня. Унаслідок обстрілу пошкоджено гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Окрім цього, постраждали 14 шкіл і дитячих садків, міська лікарня та поліклініка. Також є значні руйнування у приватному секторі.

Наразі відомо про 7 загиблих людей та близько 70 поранених осіб, серед них – 10 дітей.

Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів,

– розповіли в обласній адміністрації.

У Самарі, додав Лисак, наразі відомо про 2 загиблих та 9 постраждалих. Більшість госпіталізовані, а четверо у важкому стані.

Наслідки російського терору Дніпра: дивіться фото Дніпропетровської ОДА

Також унаслідок обстрілу вибуховою хвилею було пошкоджено пасажирський потяг "Одеса – Запоріжжя".