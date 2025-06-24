У Дніпрі кількість загиблих зросла до 7, а постраждалих – 70, серед них десятеро дітей
- У Дніпрі внаслідок російської атаки загинуло 7 людей, а постраждало близько 70, серед них 10 дітей.
- Пошкоджено гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю, 14 шкіл, дитячих садків, лікарню, поліклініку та приватний сектор.
- У Самарі зареєстровано 2 загиблих та 9 постраждалих, з яких четверо у важкому стані.
Удень 24 червня росіяни здійснили атаку балістикою на Дніпро. Відомо, що внаслідок ударів є багато постраждалих та загиблих.
Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.
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Наслідки російського обстрілу
Росіяни цинічно вдарили по Дніпру 24 червня. Унаслідок обстрілу пошкоджено гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Окрім цього, постраждали 14 шкіл і дитячих садків, міська лікарня та поліклініка. Також є значні руйнування у приватному секторі.
Наразі відомо про 7 загиблих людей та близько 70 поранених осіб, серед них – 10 дітей.
Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів,
– розповіли в обласній адміністрації.
У Самарі, додав Лисак, наразі відомо про 2 загиблих та 9 постраждалих. Більшість госпіталізовані, а четверо у важкому стані.
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Також унаслідок обстрілу вибуховою хвилею було пошкоджено пасажирський потяг "Одеса – Запоріжжя".