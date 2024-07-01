У передмісті Дніпра стався вибух: сили ППО збили ворожу ракету
У Дніпрі чули вибух. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, яка рухалася на місто.
Потужний вибух пролунав у Дніпрі. За інформацією моніторингових каналів, окупанти могли вдарити по місту крилатою ракетою.
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Удар по Дніпру
Біля 12:10 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на південному сході. Військові заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 12:53 стало відомо про рух швидкісної цілі у напрямку Дніпра. За три хвилини там пролунав вибух.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що над місцем прильоту піднявся стовп диму.
Дим у Дніпрі на місці вибуху / Фото соцмережі
О 13:35 голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Синельниківському районі відпрацювала ППО. "Наші збили ворожу ракету", – заявив він.
Нагадаємо, що вночі 1 липня російські військові здійснили ракетний удар по Дніпру. Внаслідок атаки постраждало семеро мирних мешканців, серед них – 15-річний хлопець. Пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові будинки, магазин, автомобілі.
Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.