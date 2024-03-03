У Дніпрі вночі чули вибухи: Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу

Росія продовжує запускати ракети різних типів та ударні дрони по території мирних українських міст. Зокрема, вибухи чули у Дніпрі.

Вночі проти 3 березня у Дніпрі чули вибухи. Повітряні сили попереджали про небезпеку.

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Була загроза ракетного удару

Кореспонденти "Суспільного" приблизно о 2 годині ночі повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи. Місцеві пишуть, що вони пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Наразі невідомо про влучання. Офіційної інформації щодо вибухів у Дніпрі немає.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 2:51.

Росія 13 лютого вдарила по Дніпру