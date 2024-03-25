Чи витримає дамба ДніпроГЕС воду: в Укргідроенерго дали чітку відповідь

Російські загарбники 22 березня масовано обстріляли енергетичні об'єкти України, серед яких була й ДніпроГЕС. Внаслідок цього були пошкодження машинних зал гідроелектростанції.

Водночас дамба ДніпроГЕС не ушкоджена після російського удару. Про це в етері Суспільного розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає 24 Канал.

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В Укргідроенерго оцінили стан дамби ДніпроГЕС

Сирота зауважив, що у дамбі Дніпровської ГЕС лише пошкоджено підкранові балки, розташовані на дамбі, а також мостовий перехід.

Сама гребля на сьогодні, слава Богу, не порушена, тільки порушені підкранові балки які розташовані на греблі, і мостовий перехід, тобто консольна частина. Ми зараз будемо намагатися якнайшвидше це відновити,

– повідомив глава Укргідроенерго.

Водночас він наголосив, що компанія наразі не може детально розказати і зрозуміти, що потрібно відновити на гідроелектростанції й скільки часу на це треба.

"Але ми вже розуміємо, що станцію відтворити до ракетного удару – на це потрібні роки. Це не дні й не місяці. Тому що більше ніж шість ракет прилетіло саме в ДніпроГЕС-2", – сказав Ігор Сирота.

Чоловік також зауважив, що пошкодження ДніпроГЕС призвело до втрати 1,5 МВт резервної регулювальної потужності, що є значним ударом для енергетичної системи України. За його словами, ця втрата залишила країну без цієї критично важливої потужності.

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