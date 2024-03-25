Чи витримає дамба ДніпроГЕС воду: в Укргідроенерго дали чітку відповідь
Російські загарбники 22 березня масовано обстріляли енергетичні об'єкти України, серед яких була й ДніпроГЕС. Внаслідок цього були пошкодження машинних зал гідроелектростанції.
Водночас дамба ДніпроГЕС не ушкоджена після російського удару. Про це в етері Суспільного розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає 24 Канал.
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В Укргідроенерго оцінили стан дамби ДніпроГЕС
Сирота зауважив, що у дамбі Дніпровської ГЕС лише пошкоджено підкранові балки, розташовані на дамбі, а також мостовий перехід.
Сама гребля на сьогодні, слава Богу, не порушена, тільки порушені підкранові балки які розташовані на греблі, і мостовий перехід, тобто консольна частина. Ми зараз будемо намагатися якнайшвидше це відновити,
– повідомив глава Укргідроенерго.
Водночас він наголосив, що компанія наразі не може детально розказати і зрозуміти, що потрібно відновити на гідроелектростанції й скільки часу на це треба.
"Але ми вже розуміємо, що станцію відтворити до ракетного удару – на це потрібні роки. Це не дні й не місяці. Тому що більше ніж шість ракет прилетіло саме в ДніпроГЕС-2", – сказав Ігор Сирота.
Чоловік також зауважив, що пошкодження ДніпроГЕС призвело до втрати 1,5 МВт резервної регулювальної потужності, що є значним ударом для енергетичної системи України. За його словами, ця втрата залишила країну без цієї критично важливої потужності.
Росіяни вдарили по Дніпровській ГЕС
- Під час атаки в ніч на 22 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпровській ГЕС. Повідомляється, що два прямих влучання були здійснені по гідроагрегатах ГЕС-1 та ГЕС-2. Під час атаки російські війська використали понад 8 ракет.
- Попри це, екологічної катастрофи на місці вдалося уникнути, оскільки дамба витримала удар. Водночас відбувся витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Державна екологічна інспекція Південного округу направила фахівців для оцінки ситуації та офіційно підтвердити факт забруднення навколишнього середовища.
- Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів, що Україна втратила близько 20% регулювальних потужностей унаслідок російських ударів по ДніпроГЕС. Чоловік наголосив, що зараз неможливо точно сказати, коли станцію можна буде запустити.