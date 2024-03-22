Путін показово вдарив по ДніпроГЕС: оперативне зведення від Світана

Росіяни 22 березня атакували Україну ракетами та дронами, зокрема влучили у Дніпровську ГЕС, що на Запоріжжі. Цей обстріл став наймасованішим по енергетиці від початку повномасштабного вторгнення.

Майже усі удари були націлені на енергоструктуру: гідро- та теплоелектростанції, розподільчі станції, трансформатори тощо. Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Росія показово обстріляла ДніпроГЕС

Тож конкретною ціллю росіян була саме енергоструктура України. Причому ворог розуміє, що завдати серйозного удару однією такою атакою не може, адже за 2 роки ми потужно зміцнили нашу енергосистему. На думку Світана, це була показова атака ворога із залученням близько 90 ракет.

Це серйозна масована атака, але з огляду на завдані збитки та кількість ракет – вона недостатня для повного відключення енергосистеми. Зараз це вже нереально для росіян,

– зазначив полковник запасу.

Дніпровська ГЕС на карті:

Тактика ударів крилатими ракетами

Зауважимо, що Дніпровська гідроелектростанція є найбільшою в Україні.

Під час масованої атаки Росія використовувала ракети різного типу, зокрема крилаті, балістичні та зенітні керовані. Як зазначив Світан, крилаті ракети ворог використовував для ударів по трансформаторних підстанціях, лініях електропередач, які не прикриваються системами ППО. Адже в нас недостатня щільність для цього.

Росіяни кілька десятків ракет використали саме по цих об'єктах. Зараз уточнюються пошкодження. Думаю, за кілька днів лінії електропередач відновлять,

– сказав військовий експерт.



Які ракети використала Росія під час масованої атаки / Інфографіка Повітряних сил

Атака по ДніпроГЕС: основне