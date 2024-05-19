На Дніпропетровщині вибух: росіяни вдарили ракетою Х-59

У Дніпропетровській області пролунав вибух. Окупанти атакували ракетою.

Тривогу в області оголосили близько 16:30. Згодом місцеві жителі чули звук вибуху. Що вже відомо, пише 24 Канал.

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Окупанти атакували Дніпропетровщину

Близько 17 години на Дніпропетровщині пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Також писали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та південному напрямках, загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Моніторингові спільноти писали, що йдеться про ракету Х-59. Уже незабаром зазначили, що вона "припинила своє існування".

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