На Дніпропетровщині вибух: росіяни вдарили ракетою Х-59
У Дніпропетровській області пролунав вибух. Окупанти атакували ракетою.
Тривогу в області оголосили близько 16:30. Згодом місцеві жителі чули звук вибуху. Що вже відомо, пише 24 Канал.
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Окупанти атакували Дніпропетровщину
Близько 17 години на Дніпропетровщині пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Також писали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та південному напрямках, загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Моніторингові спільноти писали, що йдеться про ракету Х-59. Уже незабаром зазначили, що вона "припинила своє існування".
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Росія вдарила ракетами по Харківщині
- Зауважимо, що 19 травня окупанти атакували базу відпочинку під Харковом.
- Агресор вдарив по цивільному об'єкту ракетами "Іскандер-М".
- Внаслідок обстрілу загинули 5 людей, зокрема, жінка на 7 місяці вагітності.
- Ще щонайменше 16 – постраждали. Серед них 8-річна дитина.