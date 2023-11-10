Тривога понад 4 години: на Дніпропетровщині пролунав вибух, який чули на Запоріжжі

Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для низки областей. Моніторингові канали пишуть, що на Дніпропетровщині пролунав потужний вибух.

У Дніпропетровській області прогримів потужний вибух, який почули навіть на Запоріжжі.

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Ворог міг вдарити балістикою по Дніпропетровщині

Близько 12:00 Повітряні сили анонсували загрозу балістики для Донеччини, Запоріжжя, Харківщини та Дніпропетровщини. Десь о 14:50 на Дніпропетровщині пролунав вибух такої сили, що його відгомін можна було почути на Запоріжжі. Офіційної інформації щодо вибуху наразі немає. Про нього пишуть моніторингові канали.

О 15:03 загроза зникла для Дніпра і Харкова. Відбій для Запоріжжя ще не давали.

Росія вдарила "Шахедами" по Нікополю: є загиблий

О 10:29 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї України пов'язану зі злітом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Вона тривала майже чотири години. Відбій дали о 14:09.

Сьогодні вдень Дніпропетровщина опинялася також і під атакою "Шахедів". Як повідомили у Дніпровській ОВА, пообіді противник завдав ударів по Нікополю двома дронами-камікадзе.

Унаслідок атаки загинула 67-річна жінка. Осколкових поранень зазнав чоловік 68 років. Його госпіталізували. Наслідки ще уточнюються.

Також відомо, що вдень сили ППО збили російський безпілотник у Криворізькому районі.

Ігнат пояснив, чому тривога тривала так довго

Три години повітряної тривоги – явище доволі незвичне. За словами речника Повітряних сил, ворожий МіГ перебував у повітрі більшу кількість часу, ніж зазвичай, бо противник змінив завдання. Наразі окупанти відпрацьовують дозаправлення у повітрі, тому час перебування у польоті збільшується майже вдвічі. Втім, каже Юрій Ігнат, це не означає відсутність небезпеки і радить громадянам скористатися укриттям під час повітряних тривог.

Нічна атака окупантів: що відомо