Тривога понад 4 години: на Дніпропетровщині пролунав вибух, який чули на Запоріжжі
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для низки областей. Моніторингові канали пишуть, що на Дніпропетровщині пролунав потужний вибух.
У Дніпропетровській області прогримів потужний вибух, який почули навіть на Запоріжжі.
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Ворог міг вдарити балістикою по Дніпропетровщині
Близько 12:00 Повітряні сили анонсували загрозу балістики для Донеччини, Запоріжжя, Харківщини та Дніпропетровщини. Десь о 14:50 на Дніпропетровщині пролунав вибух такої сили, що його відгомін можна було почути на Запоріжжі. Офіційної інформації щодо вибуху наразі немає. Про нього пишуть моніторингові канали.
О 15:03 загроза зникла для Дніпра і Харкова. Відбій для Запоріжжя ще не давали.Зверніть увагу! О 10:29 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї України пов'язану зі злітом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Вона тривала майже чотири години. Відбій дали о 14:09.
Росія вдарила "Шахедами" по Нікополю: є загиблий
Сьогодні вдень Дніпропетровщина опинялася також і під атакою "Шахедів". Як повідомили у Дніпровській ОВА, пообіді противник завдав ударів по Нікополю двома дронами-камікадзе.
Унаслідок атаки загинула 67-річна жінка. Осколкових поранень зазнав чоловік 68 років. Його госпіталізували. Наслідки ще уточнюються.
Також відомо, що вдень сили ППО збили російський безпілотник у Криворізькому районі.
Ігнат пояснив, чому тривога тривала так довго
Три години повітряної тривоги – явище доволі незвичне. За словами речника Повітряних сил, ворожий МіГ перебував у повітрі більшу кількість часу, ніж зазвичай, бо противник змінив завдання. Наразі окупанти відпрацьовують дозаправлення у повітрі, тому час перебування у польоті збільшується майже вдвічі. Втім, каже Юрій Ігнат, це не означає відсутність небезпеки і радить громадянам скористатися укриттям під час повітряних тривог.
Нічна атака окупантів: що відомо
- У ніч проти 10 листопада росіяни запустили по Україні 6 ударних безпілотників, а також дві авіаційні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 5 "Шахедів" та 1 ракету.
- На Київщині, зокрема, тривога тривала майже півтори години. Протягом цього часу там активно працювала протиповітряна оборона. Влучань та постраждалих немає.
- На Черкащині уламки ворожого дрона впали у приватному секторі – ушкоджень зазнали декілька будинків.
- Юрій Ігнат пояснив, чому на Заході збивати дрони противника складніше, ніж в інших регіонах. Справа полягає у рельєфі. Якщо у південних регіонах переважає рівнина, то на Заході – пагорби і ліси, а це ускладнює видимість ворожих цілей.