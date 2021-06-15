Про засідання, де фігурувала жінка, повідомили 15 червня. Воно відбувалося напередодні в Петриківському районному суді.

Інший випадок Трагедія у Львові: з вікна багатоповерхівки випала 2-річна дитина

Більше про вбивство дитини

  • Трагедія трапилася ще в листопаді 2019 року. 
  • Слідчі встановили, що жінка прийшла до будинку свекрухи залишити дітей.
  • Літня жінка в цей момент після тривалої хвороби була частково паралізована.
  • Тому відмовилась сидіти з двома 4-місячними немовлятами. 
  • Коли невістка отримала відмову, почала сварку.
  • Потім вона розбила вікно будинку та намагалася закинути дітей всередину.
  • Одне немовля отримало травму голови та численні тілесні ушкодження.
  • Однак матір не звернулася до медиків за допомогою.
  • Тому згодом дитина померла.

Що вирішив суд

На засіданні зловмисниця визнала свою вину лише частково. Її судили за двома статтями Кримінального кодексу:

  • "вбивство через необережність";
  • "залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані".

Жінку визнали винною за 2 обвинуваченнями. Тому суд призначив їй покарання у вигляді 4 років в'язниці.