Про засідання, де фігурувала жінка, повідомили 15 червня. Воно відбувалося напередодні в Петриківському районному суді.
Інший випадок Трагедія у Львові: з вікна багатоповерхівки випала 2-річна дитина
Більше про вбивство дитини
- Трагедія трапилася ще в листопаді 2019 року.
- Слідчі встановили, що жінка прийшла до будинку свекрухи залишити дітей.
- Літня жінка в цей момент після тривалої хвороби була частково паралізована.
- Тому відмовилась сидіти з двома 4-місячними немовлятами.
- Коли невістка отримала відмову, почала сварку.
- Потім вона розбила вікно будинку та намагалася закинути дітей всередину.
- Одне немовля отримало травму голови та численні тілесні ушкодження.
- Однак матір не звернулася до медиків за допомогою.
- Тому згодом дитина померла.
Що вирішив суд
На засіданні зловмисниця визнала свою вину лише частково. Її судили за двома статтями Кримінального кодексу:
- "вбивство через необережність";
- "залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані".
Жінку визнали винною за 2 обвинуваченнями. Тому суд призначив їй покарання у вигляді 4 років в'язниці.