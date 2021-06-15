Про засідання, де фігурувала жінка, повідомили 15 червня. Воно відбувалося напередодні в Петриківському районному суді.

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Трагедія трапилася ще в листопаді 2019 року.

Слідчі встановили, що жінка прийшла до будинку свекрухи залишити дітей.

Літня жінка в цей момент після тривалої хвороби була частково паралізована.

Тому відмовилась сидіти з двома 4-місячними немовлятами.

Коли невістка отримала відмову, почала сварку.

Потім вона розбила вікно будинку та намагалася закинути дітей всередину.

Одне немовля отримало травму голови та численні тілесні ушкодження.

Однак матір не звернулася до медиків за допомогою.

Тому згодом дитина померла.

Що вирішив суд

На засіданні зловмисниця визнала свою вину лише частково. Її судили за двома статтями Кримінального кодексу:

"вбивство через необережність";

"залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані".

Жінку визнали винною за 2 обвинуваченнями. Тому суд призначив їй покарання у вигляді 4 років в'язниці.

Зверніть увагу! 13 квітня 37-річного уродженця Волині засудили до 13 років ув'язнення. Його визнали винним у жорстокому вбивстві 6-річної дитини в Деснянському районі Києва. Однак, попри обтяжувальні обставини, максимально можливого терміну покарання для нього не обрали.