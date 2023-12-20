На Дніпропетровщині збили ракету: що відомо про російську атаку

Російські загарбники випустили у бік Дніпра керовану авіаційну ракету. Мовиться про Х-59.

Близько 17:01 у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали близько 17:08 попередили жителів Дніпра й селища Іларіонове про небезпеку та закликали їх якомога швидше пройти до укриттів.

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Що відомо про атаку на Дніпро

Деякі жителі Дніпра та передмістя могли чути гучні звуки. Згодом моніторингові канали пояснили це роботою ППО.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше підтвердив цю інформацію. За його словами, ППО знищила ворожу ціль.

Мінус ворожа ракета! Її ПвК "Схід" збили у Дніпровському районі. Небо над областю чисте,

– написав він.

Він подякував нашим захисникам та захисницям.

Близько 17:20 у Дніпропетровській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Росія також атакувала Нікопольщину

Сергій Лисак повідомив, що 20 грудня Росія тероризувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти протягом дня 5 разів били артилерію та випустили 11 ударних БпЛА. Загарбники поцілили по Нікополю, а також по Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах.

Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців – 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома,

– заявив голова Дніпропетровської ОВА.

Крім цього, росіяни пошкодили у Нікополі транспортну зупинку, лінію електропередач, автівку, 8 господарських споруд та 11 приватних будинків. Також руйнування є у Мирівській громаді. Там пошкоджень зазнали 2 машини та господарська споруда.

Наслідки російської агресії на Нікопольщині / Фото Сергія Лисака

Росія часто тероризує Дніпропетровщину