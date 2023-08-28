У Дніпропетровській області працювала ППО

У ніч на 28 серпня в низці областей оголосили тривогу. У Повітряних силах повідомили про роботу ППО на Дніпропетровщині.

У Дніпропетровській області сирени завили о 3:44. Тривогу оголосили через ракетну небезпеку.

Тут деталі У Києві та більшості областей оголосили тривогу: ймовірні пуски "Калібрів" з Чорного моря

Робота ППО на Дніпропетровщині

О 4:23 у Повітряних силах повідомили, що на Дніпропетровщині працює ППО. Наразі інші деталі невідомі.

Нагадаємо, дуже важливо не викладати у мережі фото та відео роботи ППО. Адже цим можуть скористатися вороги.

Тривогу по Україні оголошували через ймовірних пуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

Ракетний удар по Дніпру на День Незалежності

Російські військові вночі 24 серпня завдали ракетного удару по Дніпру. Одну з російських ракет збили захисники з Повітряного командування "Схід". Та, на жаль, були і влучання, зокрема по транспортному об'єкту в місті.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 10 людей. У них діагностували здебільшого рвані рани та осколкові поранення. Однак троє потерпілих опинилися в лікарні у стані середньої тяжкості.

В ОВА повідомляли, що внаслідок удару пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків і два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.