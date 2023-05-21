Вибухи на Дніпропетровщині та потужна пожежа у Брянську: хронологія 452 дня війни

Україна впродовж 452 днів протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Агресор завдає масованих ударів по наших територіях, а Збройні Сили відбивають атаки ворога.

24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.

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Росіяни відновили регулярний ракетний і дроновий терор. Ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак назвав чотири основні цілі ворога. Мовиться про: терор, навіювання страху на населення, бажання відігратися за програш на полі бою, пошук української ППО, а також спроби вирахувати, де в Києві розташовані в пунктах тимчасового зберігання військова техніка, військове спорядження і амуніція.Мер Мелітополя поспілкувався з журналістами та прокоментував постійну "бавовну" у місті. Він назвав версії, які використовують окупанти для пояснення вибухів. Здебільшого росіяни розказують байки про роботу ППО. Мовляв, вона зі всім справляється. Але насправді так не є.Вкрай неспокійно було у російському Бєлгороді. У ніч проти 21 травня у місті чули звуки вибухів. Після них ще й пожежа потужна спалахнула.У багатьох областях України була повітряна тривога. У Дніпрі й області лунали потужні вибухи. Місцева влада каже про роботу ППО.