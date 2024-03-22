Наслідки було чутно аж у центр міста: деталі удару по Дніпровській ГЕС

Російські окупанти 22 березня завдали по Україні масованого удару. Вони запустили майже 90 ракет та понад 60 "Шахедів". Під атаку ворога потрапила критична інфраструктура, зокрема Дніпровська ГЕС.

Наразі рух греблею повністю припинений, його обіцяють відновити. Про це 24 Каналу розповіла депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, додавши, що фахівці тушили пожежу на ГЕС, а в деяких районах міста є відключення світла.

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Які деталі обстрілу

Багато експертів заявляють, що конструкція греблі надзвичайно міцна, зруйнувати її ударами ракет фактично неможливо. У Запоріжжі неодноразова обговорювали ймовірність такої атаки, особливо тоді, коли стався терористичний акт на Каховській ГЕС.

Ми цікавились думкою фахівців і нас запевняли, що ця конструкція – надміцна, просто так її зруйнувати не вдасться,

– зауважила Аліса Сисоєва.

Це вже не перша спроба окупантів вдарити по споруді. Але як і раніше, наслідки – це лише часткові відключення світла, пошкоджень, провалів не було видно.

Зараз постраждав приватний сектор, багатоповерхівки. Наслідки цього вибуху було відчутно і на центральному проспекті міста, але ми сподіваємось, що загиблих все-таки немає,

– розповіла Аліса Сисоєва.

Вранці були повідомлення, що ракети влучили в тролейбус, але, ймовірно, це були лише уламки. Від цього він загорівся. Інформації про загиблих наразі немає. Окупанти вдарили у ранковий час, тому всі сподіваються, що людей у тролейбусі було небагато.

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