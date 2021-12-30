До бюджету надійшло 70 мільярдів, – Данілов запевнив, що санкції проти контрабандистів працюють

Олексій Данілов заявив, що санкції проти контрабандистів працюють. За його словами, завдяки цим обмеженням станом на 30 грудня 2021 року до бюджету надійшли понад 70 мільярдів.

Про це секретар Ради національної безпеки й оборони повідомив за підсумками засідання 30 грудня.

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Санкції проти контрабандистів працюють. На сьогодні ми можемо сказати, що до бюджету після введення санкцій додатково надійшов 71 мільярд гривень,

– сказав посадовець.

Олексій Данілов наголосив, що "це тільки початок" і зупинятися у цьому питанні вони не мають наміру.

Санкції проти контрабандистів: що відомо

Вперше контрабандисти потрапили під санкції РНБО у квітні 2021 року. Тоді у відповідному списку з'явилося 4 одеситів і по 2 людини зі Львова, Закарпаття й Буковини.

Вже 15 квітня Рада нацбезпеки та оборони ухвалила нові обмеження щодо осіб, пов'язаних з контрабандистською діяльністю. Тоді обмежувальні заходи застосували до 12 фізичних та юросіб.

21 квітня президент ввів у дію пакет санкцій РНБО. Мовилося про застосування персональних економічних та інших обмежень щодо 13 громадян та 95 компаній.

Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео