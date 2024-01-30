"Останнє вікно можливостей": до чого Україні варто готуватись у 2024 році
Для українців 2024 рік дуже важливий. Для перемоги у війні Україні потрібна єдність всередині країни, із міжнародними партнерами, розвивати військово-промисловий комплекс та економіку.
Це 24 Каналу зауважив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, 2024 рік – це як останнє вікно можливостей перед складною ситуацією.
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"У нас 2024 рік – це як останнє вікно можливостей перед складною ситуацією 2025 року. Ось так потрібно ставитися до 2024 року", – підкреслив він.
Що потрібно українцям для перемоги
Руслан Осипенко зазначив, що українцям необхідна єдність всередині країни, єдність з країнами-партнерами. Також важлива розвинута економіка, сприяння бізнесу, щоб він долучався до державних програм. Крім того, насамперед важливо розвивати ВПК.
Без ВПК нікуди. Потрібно підтримувати тил, він дає можливість вигравати війни. Але без технологій, технологічного озброєння ми не можемо дати відповідь Росії. Тому нам потрібні технології, технологічний ВПК. Це мінімальні умови, щоб ми перемагали на полі бою,
– наголосив політолог-міжнародник.
Коли Україна зможе перемогти Росію: головне
- Президент України Володимир Зеленський назвав умову для перемоги над Росією. Український лідер заявив, що перемога буде можливою, якщо такі союзники, як США, Велика Британія та Європа загалом, залишатимуться єдиними з Україною. Також він зауважив, що Китай відіграє ключову роль у тиску на Росію щодо припинення наступу та виведення окупаційних військ з території нашої держави.
- Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів, як перемогти кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Віцеадмірал сказав, що аби схилити шальки терезів у війні на свій бік, Україні потрібен дозвіл від міжнародних партнерів використовувати західну зброю, зокрема далекобійні ракети, по військових об'єктах на території Росії. На його думку, це змінить хід війни на користь України.
- Зауважимо, що в Україні часто говорять про те, що перемога у війні завершиться виходом на кордони 1991 року. Однак, крім цього, єдиний фінал – це повноцінний політичний програш Росії. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк підкреслив, що Путін, його оточення, уся російська еліта має програти. Також має відбутися революція у самій Росії. Це неможливо, якщо Росія залишить свою присутність на тимчасово окупованих територіях України.