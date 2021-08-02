До Дня Незалежності в Україні з'явиться нова премія – "Національна легенда"
Джерело:Офіс Президента
З нагоди 30-го Дня Незалежності в Україні запровадять нову премію – "Національна легенда". Її вручатимуть за значний вклад у розвиток країни.
У Володимира Зеленського повідомили, що 22 серпня за участю президента відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України".
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Нова премія до Дня Незалежності
Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові,
– зазначили в Офісі Президента.
Відзнаки вручатимуть також тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я та провадить активну благодійну й громадську діяльність.
Зеленський, виступаючи під час форуму "Україна 30", додав, що відзнака "вшановуватиме геніїв України й аплодуватиме їм тоді, коли їм потрібно".
Глава держави наголосив, що з 1991 року незалежність України формували особистості, які відомі всім, "і завдяки яким всі знають про Україну". У приклад президент назвав Валерія Лобановського, Богдана Ступку, Миколу Амосова, Бориса Патона, Леоніда Каденюка, Леоніда Бикова та інших.
Святкування Дня Незалежності: що відомо
- Святкові заходи з нагоди 30-ї річниці незалежності України триватимуть з 22 до 24 серпня.
- Протягом 3 днів по всій країні відбудуться понад 150 подій. Їх об'єднуватиме слоган "Ти у мене єдина", який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.