До фінальної стадії не наблизилися, – Никифоров про найманців, які хотіли усунути Зеленського

Російські окупанти хочуть змінити воєнно-політичне керівництво України. Окупанти здійснили близько десяти спроби замаху на президента України Володимира Зеленського, але зазнали невдач.

Був десяток спроб замаху на Зеленського

Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Він прокоментував інформацію, що Путін відправив найманців вбити президента України.

До речі Поки інші думають, Україна й Польща працюють, – ОП про переговори Зеленського з Дудою

Никифоров сказав, що було близько десяти спроб замаху на Зеленського. Однак жодна спроба не дійшла до фінальної стадії, а найманці не добралися до Києва.

Ми чули інформацію, що був десяток або понад 10 спроб замаху на Володимира Зеленського. Що я можу сказати зі своєї позиції, що до фінальної стадії жодна з цих спроб. Я не маю точної інформації, скільки їх та коли ці спроби були, але жодна з них до фінальної стадії, географічно до Києва, до урядового кварталу – не наблизилася,

– заявив Никифоров.

Він додав, що Кремль змінює риторику. Спершу у Москві говорили про зміну влади України, а тепер – про межі ОРДЛО.

"Ми чуємо про зміни риторики. Казали про зміну керівництва влади, а тепер кажуть, що "ми лише хотіли посунути межі ОРДЛО до адміністративних кордонів Луганських і Донецьких областей", – резюмував речник Зеленського.

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 26 березня: дивіться відео