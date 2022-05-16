До Харкова вже повернулось близько 600 тисяч людей: у метро досі живуть понад 4 тисячі

До Харкова вже повернулось близько 600 тисяч людей, які раніше виїхали з міста. При цьому 4 200 харків'ян, які втратили домівки унаслідок ворожих обстрілів, продовжують жити у місцевому метрополітені.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов в етері телеканалу "FreeДОМ" 16 травня, передає 24 канал. Він зазначив, що тим харків'янам, чиї домівки зруйнували ворожі обстріли, місцева влада намагатиметься забезпечити тимчасове житло.

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Все більше харків'ян повертається додому

За даними Олега Синєгубова, наразі до Харкова вже повернулись близько 600 тисяч місцевих мешканців. Очільник Харківської ОВА заявив, що щодня лише залізничним транспортом до міста прибувають понад 2 тисячі людей.

Посадовець зауважив, що наразі пріоритетне завдання місцевої влади – забезпечити житлом харків'ян, які дотепер мешкають на станціях метрополітену. Синєгубов зазначив, що Харківська область планує взяти участь у програмі Президента України з побудови тимчасового житла, поки не будуть відновлені постраждалі від ворожих обстрілів мікрорайони.

У метрополітені ще проживають 4 200 людей. Будемо залучати всі можливості, щоб надати людям інше тимчасове житло. Зокрема, розглядаємо гуртожитки вишів, соціальних закладів тощо,

– уточнив посадовець.

Крім того, очільник ОВА прокоментував нинішній вибуху складу з аміачною селітрою на Харківщині. Він зауважив, що через інцидент хвилюватись не варто, адже поблизу з об'єктом населених пунктів немає. За інформацією ДСНС, цей вибух та речовина, яка зараз у хмарі, не є небезпечною для місцевих мешканців.

Актуальна ситуація на Харківщині: коротко

227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив російських окупантів за межі державного кордону України. Бійці 15 травня зняли відео на тлі знаку 910/1 й звернулись до Володимира Зеленського з підтвердженням: "Ми дійшли, пане президенте, ми тут".

У відповідь президент України подякував хлопцям від імені всіх українців: "Вдячність моя без кордонів", – підкреслив Зеленський.

У Міністерстві оборони України заявили, що Збройні Сили України невдовзі впритул наблизяться до кордону з Росією на Харківщині. Заступниця Олексія Рєзнікова Ганна Маляр запевнила, що наразі на Півночі області залишається лише незначна ділянка, на якій діє ворог. Це – наслідок декількох успішних контратак українських сил.

Разом з тим у Генеральному штабі Збройних Сил України надвечір 16 травня повідомили, що російські окупанти планують наступ у районі міста Ізюм, а також продовжують намагання завадити українським військовим дійти до кордону з Росією на межі області.

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