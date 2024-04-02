До "Кинджалу" не дотягує: Світан сказав, чи буде "Циркон" небезпекою у 2024 році
З початку 2024 року росіяни випустили по Україні п'ять гіперзвукових ракет "Циркон". Однак виробництво їх є набагато меншим, ніж "Кинджалів".
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що загальна архітектура подальших обстрілів України буде залежати від кількості та якості "Цирконів", адже максимум росіяни можуть виробляти лише кілька ракет на місяць.
Дивіться також Які засоби ППО здатні перехоплювати "Циркони": в Повітряних силах відповіли
Зараз ця ракета проходить випробування у польових умовах. Причому в протиборстві з тими системами, проти яких вона має працювати. Так от, їй не вдається. Навпаки йде повне і стовідсоткове знищення цих ракет протибалістичними комплексами Patriot і SAMP/T,
– підкреслив Роман Світан.
У чому небезпека ракет "Циркон"
Єдине, в чому є проблема для наших служб і мирного населення, – це те, що ракета важка і має велику кінетичну енергію. Вона справді летить десь на гіперзвуковій швидкості. І ця кінетика падає на землю.
Сама по собі важка ракета несе кілька сотень кілограм вибухівки. Неточна, принаймні зараз, погано керована поки що. Тому вона перебуває зараз на стадії польових випробувань, які будуть проходити, як мінімум, кілька місяців.
Я не думаю, що "Циркон" у цьому році принаймні буде для нас страшнішим, ніж той самий "Кинджал". Поки що з усіх російських ракет, які більш-менш можна сприймати як серйозну загрозу, є якраз "Кинджали". А ця ракета до "Кинджала" не дотягує,
– зазначив військовий експерт.
Що відомо про "Циркон"
- Ці ракети почали розробляти після 2011 року як потенційна заміна важким протикорабельним ракетам "П-700 Граніт".
- Ракета 3М22 "Циркон" при наближенні до цілі розганяється до 9 100 кілометрів на годину, а іноді й більше. Наприклад, до Півдня ракета долетить лише за хвилину. До Києва, Вінниці, Харкова – за 3 хвилини. На Заході ж вона опиниться приблизно за 5 хвилин.
- Після невдалої спроби атакувати Київ цими ракетами 7 лютого окупанти повторили свою спробу 25 березня. Ракети були перехоплені та збиті.
- "Циркон" належить до гіперзвукової зброї. Однак коли ракета наближається до цілі, її швидкість значно зменшується та стає балістичною. Тоді системи ППО можуть її вразити.