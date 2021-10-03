До кінця точно попрацюю, – Зеленський розповів про плани на другий термін
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський розповів, що поки що до другого терміну не готується. Глава держави налаштований виконати усі обіцянки з передвиборчої програми до кінця першої каденції.
За словами Володимира Зеленського, його команді вдалося виконати 30 – 35% передвиборчої програми що стосується законодавства. Однак половина президентського терміну вже пройшла. Про це президент розповів на брифінгу в Трускавці.
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Все залежить від Верховної Ради
Зеленський розповів, що найбільше затягується робота з втіленням програми саме у парламенті. Причиною цього є "політичний спам" у вигляді декількох тисяч правок або закиди про порушення регламенту.
Попри те президент не втрачає оптимізму й говорить про можливість того, що всі пункти передвиборчої програми будуть втілені ще до закінчення його терміну.
Якщо я встигну це зробити за 4,5 роки, то це не означає, що за пів року до кінця своєї каденції я піду. Ні, я до кінця точно попрацюю,
– заявив Зеленський.
Крім того, президент додав, монобільшість фракції "Слуга народу" в парламенті це знак довіри людей та велика можливість, зокрема делегувати голову Верховної Ради. Цим і скористалися "слуги" коли призначили Дмитра Разумкова.
Інші заяви Володимира Зеленського
- Коментуючи відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради, президент Володимир Зеленський пояснив, що ця ситуація є "внутрішньофракційною". У "слуг", за словами глави держави, є багато питань до голови парламенту.
- Президент заявив, що прагне зробити зустрічі з олігархами публічними та самостійно їх контролювати, щоб уникнути неприємних ситуацій, бо він несе найбільшу відповідальність як за свій рейтинг, так і рейтинг "Слуги народу".
- Під час відповіді на питання, яке стосувалося експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, Зеленський заявив, що той є громадянином України. Саме тому офіційний Київ сприятиме поверненню політика.