До Кримської платформи приєдналася важлива країна-партнер, – Кулеба

До Кримської платформи долучився ще один важливий партнер. Україна отримала відповідне підтвердження 4 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Однак про якого саме партнера мовиться – не уточнив.

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Кількість учасників вже пішла на четвертий десяток

Український урядовець наголосив, що кількість учасників саміту вже досягла 31. "Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму", – підкреслив очільник МЗС.

Напередодні у Зеленського розповіли, що деякі країни до останнього тримають в секреті свою участь у Кримській платформі. Все – через тиск з боку Росії.

Що відомо про Кримську платформу

Вперше про Кримську платформу заговорили ще у вересні 2020 року. Її створення тоді анонсував Володимир Зеленський.

Мета ініціативи – консолідація сил щодо деокупації Криму. Перший саміт відбудеться 23 серпня у межах святкування Дня Незалежності.

Перший саміт відбудеться 23 серпня у межах святкування Дня Незалежності. Зазначимо, що Євросоюз на саміті Кримської платформи представлятиме Жозеп Боррель, а США – міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

Свою участь у саміті вже підтвердили США, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея. Загалом таких країн – 29.