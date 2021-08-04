До Кримської платформи приєдналася важлива країна-партнер, – Кулеба
4 серпня 2021 , 18:16Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
До Кримської платформи долучився ще один важливий партнер. Україна отримала відповідне підтвердження 4 серпня.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Однак про якого саме партнера мовиться – не уточнив.
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Кількість учасників вже пішла на четвертий десяток
Український урядовець наголосив, що кількість учасників саміту вже досягла 31. "Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму", – підкреслив очільник МЗС.
Напередодні у Зеленського розповіли, що деякі країни до останнього тримають в секреті свою участь у Кримській платформі. Все – через тиск з боку Росії.Довідка. Свою участь у саміті вже підтвердили США, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея. Загалом таких країн – 29.
Що відомо про Кримську платформу
- Вперше про Кримську платформу заговорили ще у вересні 2020 року. Її створення тоді анонсував Володимир Зеленський.
- Мета ініціативи – консолідація сил щодо деокупації Криму. Перший саміт відбудеться 23 серпня у межах святкування Дня Незалежності.
- Зазначимо, що Євросоюз на саміті Кримської платформи представлятиме Жозеп Боррель, а США – міністр транспорту Пітер Буттіджедж.