Зрозумілі та покірні: Росія активно заселяє Маріуполь окупантами

Російські окупанти масово звозять до Маріуполя заробітчан з Центральної Азії та Північного Кавказу. За даними Центру національного спротиву, кількість таких осіб сягає понад 30 тисяч.

Утім, ця цифра може бути значно більшою. За даними депутата Маріупольської міськради Дмитра Забавіна, які він озвучив в ефірі 24 Каналу, мовиться про 70 тисяч. Відбувається постійна міграція.

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Населення Маріуполя

Росіяни хочуть "вирівняти" показник з кількістю місцевого населення і тих, кого завезли. Наразі в тимчасово окупованому місті проживає близько 100 тисяч корінних маріупольців.

Чому звозять – для них це зрозумілі, покірні росіяни, які виконуватимуть усе, що скаже влада. Вони звикли до цього, а українці виказують свої протести,

– пояснив депутат міськради.

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Дмитро Забавін не відкидає факт, що у Маріуполі є колаборанти. Але більшість місцевих чекає на деокупацію міста. І навіть фактично в умовах концтабору виказують свої незадоволення.

"Ті, хто чекав росіян, – розчарувалися. Не виправдалися їхні очікування. Росіяни бачать, що місцеве населення їх не сприймає. Тому цими гастрабайтерами хочуть натягнути цифру мешканців, – додав він.

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