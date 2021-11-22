До Польщі намагалися прорватися 150 нелегалів з Білорусі
22 листопада 2021 , 11:35Читать новость на русском
Джерело:Прикордонна служба Польщі
Приблизно 150 нелегальних мігрантів з Білорусі 21 листопада намагались прорватись через кордон Польщі. Вони були налаштовані агресивно.
Напад на польський кордон контролювали білоруські спецслужбовці. Прориву не трапилось.
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На відеокадрах видно, що заворушення трапилось вночі.
Нелегали намагались прорватись до Польщі: дивіться відеоВажливо! Це вже не перша спроба прориву кордону. Остання схожа ситуація трапилась 20 листопада. Тоді сотня мігрантів намагалася потрапити до Польщі.
Польський прем'єр Матеуш Моравецький припустив, що криза на кордоні може тривати місяці або навіть роки.
Міграційна криза: останні новини
- Польські прикордонники зафіксували, як п'яні білоруські спецслужбовці чергують на кордоні зі зброєю в руках.
- Попри такі розваги, самим мігрантам не весело. З табору біженців у Білорусі госпіталізували сотню людей, серед яких є хворі на COVID-19.
- Водночас інші країни вважають, що винним у цій кризі є саме Олександр Лукашенко. Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала посилити санкції щодо нього.