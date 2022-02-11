До Польщі прибули 1 700 військових 82-ї повітряно-десантної дивізії США

Сполучені Штати продовжують перекидати свої війська до європейських країн. До Польщі, зокрема прибуло 1 700 військових 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Про це повідомляє командування ВПС США в Європі. Ці сили навчені та оснащені для виконання різних завдань щодо стримування агресії, а також для заспокоєння та захисту союзників.

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Розгортання сил у Польщі демонструє незмінну відданість НАТО в період невизначеності,

– мовиться у повідомленні.

Командир 82-ї дивізії генерал Крістофер Донаг'ю зауважив: "Разом із нашими польськими союзниками ми тут, щоб підвищити оперативну сумісність, зміцнити військову рівновагу, підвищити оперативність і, за необхідності, захистити та забезпечити безпеку Північноатлантичного альянсу".

США перекидають війська в Європу

США вирішили посилити свою військову присутність в Східній Європі.

У Вашингтоні наголосили на необхідності гарантій захисту для союзників.

Американці відправили свій контингент до Румунії, Польщі та Німеччини.

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