Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton 10 травня о 8:30 зайшов в Одесу. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.

Ще у квітні USCGC Hamilton увійшов в чорноморські води ввечері 27 квітня. Тоді у Росії одразу оголосили навчання і відправили у море крейсер "Москва".

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Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 "Григорій Куроп'ятников". За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час, як кораблі Росії намагалися перешкоджати навчанням.

Зазначимо, що американський фрегат на початку квітня вийшов з США, подолав Атлантику, відвідав американську військово-морську базу Рота, що в Іспанії, та базу в Неаполі.

Мета візиту американського фрегата

Раніше у ВМС США заявили, що берегова охорона США проводить звичайну дислокацію на шостому флоті США, працюючи разом із союзниками.

Учасники патруля підвищуватимуть обізнаність про морські домени та обмінюватимуться досвідом з державами-партнерами,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

Зверніть увагу! Берегова охорона у США є одним з видів збройних сил поряд з сухопутними військами, ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти.