До саміту з ЄС: Корнієнко не виключає проведення позачергових засідань Ради

Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада може зустрічатись на позачергові засідання з 19 до 22 жовтня. Мовиться про позачергове євроінтеграційне засідання, яке буде стосуватися саміту.

Уряд може зібратись на позачергове засідання

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, це буде хорошим сигналом, навіть якщо українська делегація приїде на саміт не з ухваленими і підписаними законами, а із законопроєктами ухваленими в першому читанні.

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"Це гарний сигнал для партнерів, що ми йдемо нашим курсом євроатлантичної інтеграції", – резюмував політик. Нагадаємо, що раніше Корнієнко розповів про з'їзд партії "Слуга народу" у листопаді 2021 року.

На його думку, є необхідність перелаштування роботи усередині фракції через його можливу зміну посади. У ЗМІ припускають, що Корнієнка можуть обрати першим віцеспікером парламенту.

Саміт Україна – ЄС: що відомо

Проведення саміту Україна – Євросоюз заплановане на 12 жовтня 2021 року.

Руслан Стефанчук розповів, що саміту у парламенті можуть провести 1 – 2 додаткові засідання. На них мають обговорити законопроєкти у сфері європейської та євроатлантичної інтеграцій.

На саміті можуть підписати угоду про "відкрите небо" з Європейським Союзом.