До тисячі людей: влада заявила про затримання протестувальників у Алмати

У найбільшому казахському місті Алмати з 8 січня затримали майже сім сотень людей. За даними влади, вони мали зброю на награбоване майно.

Відповідну інформацію оприлюднили у прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану. Мовиться про затримання з 8 по 10 січня 2022 року.

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У Алмати влада затримала майже 700 людей

У період із 8 січня 2022 року в Алмати та Алматинській області силами спецпідрозділів КНБ, МВС, Міноборони та Нацгвардії затримано 675 підозрюваних,

– заявили у відомстві.

Влада також пояснила, що під час обшуків у цих людей виявили:

зброю;

боєприпаси;

підроблені документи працівників правоохоронних органів;

награбоване майно.

Протести у Казахстані: основне

Протести у Казахстані почались у неділю, 2 січня, після підняття цін на газ. Попри їх зниження люди почали вимагали політичних змін у країні та покращення якості рівня життя. Протести вирували орієнтовно у 15 містах країни. За цей час влада затримала понад 7 тисяч осіб.

Зокрема 5 січня мешканка Алмати заявила, що протестувальники діляться на два типи: ті, які хочуть мирного протесту, провокатори, які все руйнують й підпалюють.

Найжорстокіші сутички відбулись у найбільшому місті Казахстану Алмати. Зокрема 7 січня людей попереджали про "зачистки".

8 січня в місті було чутно постріли. Перед тим влада дозволила стріляти на ураження.

Точна кількість загиблих досі невідома. Проте через потрапляння куль у місті загинуло двоє дітей – 11-річний хлопчик та 4-річна дівчинка . Ще одна дитина перебуває в лікарні.

. Ще одна дитина перебуває в лікарні. 10 січна влада оголосила загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів, проте їхню кількість досі не назвала.

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