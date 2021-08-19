До Умані почали масово з'їжджатись хасиди: яка ситуація у місті

Попри те, що до єврейського Нового року залишається місяць, хасиди вже прибувають в Україну. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження, а відтак, потрапити на могилу їхнього духовного лідера Цадика Нахмана буде неможливо.

Ізраїльське видання пише, що наразі в Україну прибули вже 10 тисяч хасидів. Приїжджають паломники сім'ями. Тож тепер чоловіків-хасидів можна побачити у супроводі дружин та дітей.

Важливо Умань готується приймати близько 50 тисяч хасидів

Хасиди відкладали гроші цілий рік

Святкування єврейського Нового року є надзвичайно важливим для хасидів. Кожен з них мріє бодай раз у житті потрапити в Умань та відвідати могилу Цадика Нахмана. Один з паломників розповів виданню, що готувався до паломництва весь рік, оскільки для хасидів дуже важливо вшанувати свого рабина.

Хасиди зазначили, що на момент паломництва оренда житла в центрі Умані стартує від 600 доларів. Паломники зазначають, що для мандрівки в Україну вони весь рік відкладають кошти.

Ми економимо гроші цілий рік, щоб приїхати до Умані,

– зізналася жителька Тель-Авіва.

Яка зараз ситуація в Умані

До епідемії коронавірусу хасиди витрачали в Україні приблизно 75 мільйонів доларів . Однак у 2020 році паломники залишили в Україні набагато менше, ніж зазвичай – майже 14 мільйонів гривень.

Місцевий єврей Ян розповів ізраїльським журналістам, що в Умані поки все спокійно, головне, щоб туристи та муніципальна влада не нагнітали ситуації.

Збереження толерантності з обох сторін піде на користь,

– зауважив він.

Зауважимо, у 2019 році до Умані прибули понад 30 тисяч паломників. А от у 2020-му через пандемію COVID-19 відвідати могилу Цадика Нахмана змогли лише кілька тисяч людей. Ще тисячі паломників кілька днів штурмували українсько-білоруський кордон, після чого їм довелося повернутися до Білорусі.