До уваги потрібно брати думку України: генсек НАТО про вимогу Росії не приймати Київ в Альянс
Джерело:НАТО
У НАТО заявили, що не спостерігають зменшення ескалації біля кордонів України. Зокрема Єнс Столтенберг заявив, що рішення щодо вступу України в НАТО базуватиметься на основі консультатцій з європейськими партнерами Альянсу, зокрема і з Україною.
Відповідну заяву оприлюднили у Північноатлантичному альянсі 17 грудня. Зокрема цю позицю висловив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
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Генсек НАТО заявив, що з Україною вестиметимуть консультації
Ми чіткі у тому, що будь-який діалог з Росією має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, буде базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватиметься в консультаціях з європейськими партнерами НАТО такими як Україна,
– заявили в НАТО.
Там також пояснили, що союзники Альянсу дали чітко зрозуміти – якщо Росія зробить конкретні кроки для зниження напруженості, то Альянс готовий працювати над "зміцненням заходів довіри".
Проте у НАТО пояснили, що "будь-яка подальша агресія проти України мала б значні наслідки і була б дорогою" для Кремля. У Альянсі також пояснили, що підтримують право країн визначати власне майбутнє і свою зовнішню політику без втручання ззовні. Відносини НАТО з Україною – "це питання, що стосується виключно України і 30 союзників".
Коротко про війська Росії біля кордону України
- Росія почала стягувати війська до кордону з Україною наприкінці жовтня. Згодом це підтвердила Україна. Зокрема у розвідці розповіли, що Кремль може напасти у січні – лютому 2021 року.
- У Путіна заявили, що нібито занепокоєні через розширення НАТО на схід, адже бачать загрози у навчаннях НАТО поблизу кордонів Росії. Президент Росії хоче юридичних гарантій про нерозширення Альянсу на Схід.
- Джо Байден заявив, що про це не мовиться. Зокрема президент США запевнив у розмові з Володимиром Зеленським, що відмовив вимогам Путіна щодо України в НАТО.
- 17 грудня у НАТО закликали Росію відвести війська від кордонів. Також там закликали розпочати переговори, адже Альянс турбує неспровоковане та невиправдане нарощування російської військової потужності на кордонах України.
- Окрім цього, Володимир Зеленський заявив, що дякує країнам-членам ЄС та НАТО за підтримку України в боротьбі з Росією. Президент пеерконаний, що дії партнерів "допоможуть запобігти найгіршому сценарію".
Заява РНБО про кількість військ Росії на кордоні – дивіться відео