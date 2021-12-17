До уваги потрібно брати думку України: генсек НАТО про вимогу Росії не приймати Київ в Альянс

У НАТО заявили, що не спостерігають зменшення ескалації біля кордонів України. Зокрема Єнс Столтенберг заявив, що рішення щодо вступу України в НАТО базуватиметься на основі консультатцій з європейськими партнерами Альянсу, зокрема і з Україною.

Відповідну заяву оприлюднили у Північноатлантичному альянсі 17 грудня. Зокрема цю позицю висловив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Генсек НАТО заявив, що з Україною вестиметимуть консультації

Ми чіткі у тому, що будь-який діалог з Росією має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, буде базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватиметься в консультаціях з європейськими партнерами НАТО такими як Україна,

– заявили в НАТО.

Там також пояснили, що союзники Альянсу дали чітко зрозуміти – якщо Росія зробить конкретні кроки для зниження напруженості, то Альянс готовий працювати над "зміцненням заходів довіри".

Проте у НАТО пояснили, що "будь-яка подальша агресія проти України мала б значні наслідки і була б дорогою" для Кремля. У Альянсі також пояснили, що підтримують право країн визначати власне майбутнє і свою зовнішню політику без втручання ззовні. Відносини НАТО з Україною – "це питання, що стосується виключно України і 30 союзників".

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