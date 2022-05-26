До Верховної Ради внесли законопроєкт про вилучення власності Білорусі
Джерело:Верховна Рада
До Верховної Ради України внесли законопроєкт про визнання Білорусі "спів агресором". Це означає, що майно, яке належить білоруським юридичним особам на території України, може бути конфісковане.
Відповідний текст законопроєкту №7411 вже з'явився на сайті Верховної Ради. Його зареєстрували 26 травня.
Важливо Білорусь ліквідовує наслідки того, що тримала в себе російські війська
У ньому також згадується плановане запровадження спеціальних економічних заходів проти Білорусі. Згідно з нормами міжнародного права, Білорусь є спів агресором, тому що добровільно надала свою територію для збройних сил Росії, щоб ті вчинили акти агресії проти України.
Загроза ракетних ударів з Білорусі
Зауважимо, що днями агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області – на 50 кілометрів від українського кордону. Загалом на Волинському та Поліському напрямках білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття спільного кордону в Брестській і Гомельській областях.Зверніть увагу! Росія від початку повномасштабного вторгнення використовує територію Білорусі для запуску ракет. Підрахували, що станом на початок травня звідти випустили щонайменше 631 ракету.
Крім того, У Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною та західними державами. Вони триватимуть щонайменше до 28 травня. Експерти не виключають ймовірність наступу з Білорусі через тиск Кремля. Однак, за даними української розвідки, участь у війні проти України є непопулярною серед білоруських військових.
Який дохід в Україні отримали компанії, пов'язані з Росією і Білоруссю
Компанії, пов'язані з агресором сумарно отримали дохід в 198 мільярдів гривень у 2020 році в Україні. Мовиться про компанії, серед акціонерів, засновників і кінцевих власників яких фігурує хоча б один громадянин або резидент Росії чи Білорусі. Це означає, що принаймні частина із цього доходу йде до держави-агресора та її прибічника.
Майже 31 тисяча росіян та білорусів є власниками, засновниками або акціонерами бізнесу в Україні:
- щонайменше 4 630 цих осіб – кінцеві бенефіціарні власники з Росії;
- а 1589 – кінцеві бенефіціарні власники з Білорусі.
Загалом зв'язок з Росією чи Білоруссю виявили у 21 028 компаніях.
Раніше Верховна Рада ухвалила закон про примусове вилучення майна російської держави, майна юридичних осіб, які є кінцевими бенефіціарами, прямими чи опосередкованими. Це робитимуть без будь-якої компенсації.
Росіяни вивозять зерно і метал з Маріуполя: дивіться відео