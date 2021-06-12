До вибору місця не дійшли, – Кулеба про зустріч Путіна і Зеленського

Ймовірну зустріч президентів України та Росії обговорюють вже кілька місяців, але "до географії ще не дійшли". Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

Він також зазначив, що у будь-якому випадку питання миру на Донбасі треба розв'язувати у розмові з Путіним. І задля такої мети українська сторона готова докладати максимум зусиль.

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Чи буде зустріч Зеленського і Путіна

У міністра закордонних справ Дмитра Кулеби запитали, чи відбудеться нарешті давно обговорювана зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Ми не повинні нічого боятися. Ми ж всі розуміємо, що питання миру в Україні треба розв'язувати в особистій зустрічі з Путіним. Питання тільки у форматі,

– відповів глава МЗС.

Кулеба нагадав: "Зеленський вже неодноразово довів, що чітко захищає червоні лінії й принципові для України питання. Я ж особисто готовий організовувати зустріч Зеленського і Путіна".

"Я знаю, що ми з цієї зустрічі вийдемо або з перемогами, або щонайменше без поразок" , – запевнив Дмитро Кулеба.

, – запевнив Дмитро Кулеба. І підсумував: зустріч Путіна і Зеленського "ймовірна, але планів чітких щодо цього немає".

А де ж Путін і Зеленський можуть зустрітися

Місце зустрічі президентів України та Росії наразі навіть не обговорювали. Перемовини тривають щодо теми, які Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть розглянути.

Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється. Є певні контакти й спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли,

– сказав Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, що організувати таку зустріч – Зеленського і Путіна – дуже складно. Але якщо українська сторона побачить, що так можна буде припинити війну на Донбасі, то докладе максимум зусиль.

Потенційна зустріч Путіна і Зеленського: що слід пам'ятати

У кінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися – причому зробити це у будь-якій точці Донбасу. Президент України при цьому наголошував, що його "хвилює не місце зустрічі, а її зміст".

У кінці травня Зеленський на підсумковій пресконференції сказав, що ідею зустрічі його з Путіним обговорюють вже тривалий час. Однак не розповів про жоден прогрес у цьому обговоренні.

Окремо Кулеба наголосив, що ідею зустрічі Зеленського з представниками бойовиків немає сенсу навіть підіймати:

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