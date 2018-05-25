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До фіналу Ліги чемпіонів зірки футболу зіграли з дітьми в Києві

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25 травня в Києві на маленькому футбольному полі на Хрещатику відомі зірки футболу зіграли з дітьми та іншими українськими командами.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Кожного року перед фіналом Ліги чемпіонів УЄФА організовує оригінальний так званий "матч зірок". Цього дня на полі грали зірки мадридського "Реалу" та "Ліверпуля", українські команди, друзі Андрія Шевченка та зірки загалом Ліги Чемпіонів. Подивитися на цю подію та зірок такого масштабу прийшли тисячі людей.

Українська команда виривалася вперед, але все ж, рахунок зрівнявся – 3:3. Планувалися додаткові пенальті, однак головний рефері Віталій Кличко сказав, що "перемогла дружба".

Наприкінці самого поєдинку футболісти почали фотографуватися, роздавати автографи і дарувати м'ячики. Загалом, в Києві панує позитивна атмосфера, а вболівальників все більшає.

Теги: Новини України Ліга чемпіонів Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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