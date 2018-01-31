Доба у зоні АТО: один загиблий, двоє поранених
06:25, сьогодні 314 Читать новость на русском
Протягом минулої доби, 30 січня, у зоні АТО загинув український боєць, ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Загалом за добу зафіксували три обстріли сил АТО з боку окупантів.
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На донецькому напрямку ворог, з 82-мм мінометів та гранатометів, вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків.
На Приазов’ї міномети калібру 82-мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецьказброя – біля Водяного.
Джерело: 24 Канал
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