Доба у зоні АТО: один загиблий, двоє поранених

Протягом минулої доби, 30 січня, у зоні АТО загинув український боєць, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Загалом за добу зафіксували три обстріли сил АТО з боку окупантів.

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На донецькому напрямку ворог, з 82-мм мінометів та гранатометів, вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків.

На Приазов’ї міномети калібру 82-мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецьказброя – біля Водяного.