Може отримати інвалідність, – російський журналіст про стан здоров'я Навального

В російського опозиціонера Олексія Навального погіршилося здоров'я у слідчому ізоляторі. Медики наголосили, що без належної допомоги життя ув'язненого політика може бути під загрозою.

Симптоми, які має опозиціонер, можуть бути схожими на захворювання ішіаз. Про це в ефірі заявив редактор The Insider Роман Доброхотов.

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Хвороба Навального може прогресувати

За його словами, Навальний не може отримувати нормальну медичну допомогу. Тому хвороба, яку спочатку можна було легко вилікувати, може прогресувати на інші частини тіла і стати небезпечною для життя.

Якщо Навального не лікувати зараз, він фактично може стати людиною з інвалідністю. Це дуже серйозно,

– наголосив Доброхотов.

Лікарі вимагають надати допомогу опозиціонеру

Він зауважив, що лікарі дуже швидко збирають підписи, щоб допомогти Навальному. Вже зібрали – понад 1,5 тисячі.

"Ми не очікували такого результату. До цього медики намагались максимально далеко триматись від заяв, які можна сприйняти як політичні", – сказав журналіст. Він відзначив, що цю ситуацію не сприймають як політику.

Мовиться про співчуття та лікарський обов'язок, присягу Гіппократа,

– сказав редактор.

Раніше Навального отруїли, як розповів Доброхотов, лікарі, які працювали на Федеральну службу Росії. Він не вважає, що погіршення стану здоров'я опозиціонера треба пов'язувати з другою спробою отруєння. Хоча виключати це теж не можна.

Доброхотов розповів про стан здоров'я Навального: дивіться відео

"Лікарям потрібно визначатись, з ким вони: з тими, хто вбиває російських громадян, чи з тими, хто хоче їх врятувати", – також додав журналіст.

Що відомо про стан здоров'я Олексія Навального