Під Бахмутом загинув доброволець полку Калиновського: ще 4 вважаються безвісти зниклими

Білоруські добровольці з полку Калиновського воюють пліч-о-пліч з українськими солдатами проти окупантів. Нещодавно стало відомо, що один з бійців військового формування трагічно загинув на Бахмутському напрямку.

Крім цього, у пресслужбі полку Калиновського також повідомили, що ще 4 білорусів, які воювали біля околиць міста, зникли безвісти. Жодних імен та деталей у добровольчому формуванні не назвали.

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У полку Калиновського розповіли про нові втрати

Представники військового формування зауважили, що зниклі білоруси "точно не перебувають в полоні". Також вони зазначили, що постійно перебувають на зв'язку з рідними загиблих та зниклих військових.

Наостанок у пресслужбі наголосили, що кілька бійців полку зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Попри це, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Нещодавно під Бахмутом загинув доброволець із США

На Бахмутському напрямку 6 квітня трагічно загинув американець Крістофер Джеймс Кемпбелл. Він був воїном Інтернаціонального легіону.

Доброволець приїхав в Україну ще весною 2022 року. За його словами, він не міг сидіти та спостерігати за тим, як відбувається геноцид українського населення.

Військового Інтернаціонального легіону поховали в Україні, як він сам того й хотів. На прощанні не було його рідних зі США, тому що їх від поїздок в Україну застеріг американський уряд на тлі війни.

Полк імені Кастуся Калиновського – це військове формування Збройних сил України, до якого входять добровольці з Білорусі. Формування виникло у березні 2022 року для захисту України, а саме – міста Києва. Полк сформований з членів тактичної групи "Білорусь", учасників "Білого легіону", "Молодого фронту", а також інших білорусів, які воювали в нашій країні ще з 2014 року.