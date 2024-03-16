20 кадирівців розбиті: добровольці з Ічкерії увійшли у Бєлгородську область та записали відео

Добровольці Республіки Ічкерія ще 14 березня повідомили, що перебувають у Бєлгородській області. Вони записали потужне звернення, у якому закликали поневолені народи Росії повстати.

Добровольці також передали "привіт" Кадирову. Вже 16 березня військові розповіли про розбиття групи "Ахмат-ЗАХІД".

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Що заявили добровольці з Ічкерії

У зверненні мовиться, що група ветерана російсько-чеченської війни Абдул-Хакіма продовжує багатовікову боротьбу за свободу Чеченської Республіки Ічкерія проти Росії.

Ми увійшли вглиб Росії й це лише початок. Незабаром ми зайдемо як визволителі на територію Північного Кавказу. Ми боротимемося доти, доки двоголова гідра повністю не звільнить територію окупованої Чечні та не звільнить усіх наших полонених братів і сестер, яких незаконно утримують у в'язницях Росії багато років,

– заявили добровольці.

Абдул-Хакім Шишані закликав всі окуповані народи, всіх мусульман повстати та будь-яким способом, по можливості не наражаючи себе на небезпеку, протистояти агресії Росії.

Абдул-Хаким запитав кавказців та всіх мусульман, як вони можуть йти на вибори. Він закликав не йти "обирати" Путіна, бо його режим та Росія століттями вбивали мусульман та використовували їх у своїх цілях.

Кадиров, на тебе незабаром чекає багато сюрпризів. Чекай на нас. І до речі, твої батальйони ми тут так і не зустріли. Ми зовсім не здивовані, але дуже хотілося б вас побачити,

– заявив Абдул-Хакім.

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Добровольці розповіли 16 березня, що у Бєлгородській області повністю розбили групу "Ахмат-ЗАХІД" Кадирова. Вона налічувала орієнтовно 20 осіб, яких знищили, включно з офіцерським складом.

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