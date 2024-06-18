Як отримати військовий документ у застосунку Резерв+: відеоінструкція

У застосунку Резерв+ від сьогодні доступний електронний військово-обліковий документ. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Уповноважені органи можуть перевірити чинність документів, просто відсканувавши QR-код. У Міноборони опублікували відеоінструкцію, як отримати документ.

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Як отримати військовий документ у Резерв+

Щоб отримати електронний військово-обліковий документ потрібно авторизуватись у застосунку Резерв+ та оновити дані щодо себе.

Наступний крок – оновіть мобільний додаток в маркетах Google Play чи App Store. Навіть якщо спочатку опції оновити додаток немає, треба натиснути на нього, щоб опція з'явилась – без оновлення нічого не запрацює.

Після цього в додатку на сторінці з військово-обліковими даними користувача з'явиться вкладка "завантажити PDF". Натисніть на неї, щоб на екрані з'явилася електронна версія військового квитка.

Там будуть вказані військово-облікова спеціальність користувача, його персональні дані, чи перебуває він на обліку, а також інформація про те, чи проходили ви ВЛК нещодавно.

Як отримати військово-обліковий документ у Резерв+: відеоінструкція

Виправлення даних

Також тепер у Резерв+ доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг".

Дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

В оборонному відомстві зазначили, що громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.

До теми Що робити, якщо у Резерв+ отримали сповіщення "у розшуку"

Оновлення даних у Резерв+: головне

Наприкінці травня в Міноборони повідомили, що виправили помилку, через яку у застосунку Резерв+ деякі громадяни мали статус "у розшуку". Він безпідставно відображався у понад 700 тисяч українців.

Раніше у міністерстві анонсували, що у Резерв+ буде QR-код – аналог паперового військового квитка. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначав, що QR-код дозволить перетинати кордон без паперового документа.

Водночас у Міноборони запевнили, що через мобільний додаток українцям повістки не розсилатимуть. Ба більше, структура не веде роботу над цим функціоналом начебто навіть не ведеться.

. До 16 липня усі військовозобов'язані в Україні повинні оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАПі або Резерв+.