Які документи повинні мати при собі постійно чоловіки призовного віку в Україні

Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку мають носити з собою документи. Керівник Львівського обласного ТЦК та СП пояснив, про які саме папери мовиться.

Варто зазначити, що мова про чоловіків 18 – 60 років. Олександр Тіщенко розповів, що показувати документи мають не тільки чоловіки призовного віку, а й представники військкоматів, які вручають повістки.

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Що відомо про документи чоловіків призовного віку

Під час воєнного стану кожен громадянин, незалежно від віку і статі, повинен мати при собі документ, який би міг ідентифікувати його особу,

– заявив посадовець.

Він також пояснив, що чоловіки призовного віку – 18 – 60 років – також повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Адвокат Роман Сімутін розповідав, що відбувається, якщо чоловік відмовляється надати представникам ТЦК та СП військовий квиток для посвідчення особи.

У випадку відмови – чоловіка можуть затримати та притягнути до адміністративної відповідальності. Детальніше про це – читайте тут.

Чи повинен показати документи представник ТЦК та СП

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко розповів, що громадяни також мають право вимагати у представника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вручає повістки, документи.

Звичайно, мають. Сьогодні багато хто ходить у військовій формі. А вручати повістки мають право лише відповідні уповноважені особи,

– пояснив Тіщенко.

Скільки людей приходять у військкомат добровільно

Керівник Львівського обласного ТЦК та МП відповідав на питання, чи обов'язково вручати повістки на вулицях. Полковник пояснював, що наразі 20% від планового завдання приходять у військкомати добровільно. Причому половина з яких – контрактники.

Тобто ТЦК та СП, щоб виконати планове завдання, мають набрати ще 80% необхідних бійців.

Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою,

– пояснив Тіщенко.

Які документи потрібно брати у військкомат

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького району ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповів, що після отримання повістки чоловік призовного віку має на зазначену годину та день з'явитись у ТЦК та СП.

З собою чоловік повинен мати такі документи: