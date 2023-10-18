Долітає до міста за час до 42 секунд: чим росіяни вдарили вночі по Запоріжжю

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю вночі 18 жовтня. Попередньо, вони обстріляли з С-300.

Загалом було зафіксовано шість "прильотів". Куди було три – вже знають, ще три – намагаються знайти. Про це повідомив очільник ОВА Юрій Малашко у прямому ефірі, інформує 24 Канал.

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Запоріжжя могли обстріляти з С-300

Як розповів Малашко, попередньо, Запоріжжя обстріляли з С-300. За його словами, ця балістика долітає з місця запуску до міста від 32 до 42 секунд.

Станом на 10:20 відомо, що троє осіб досі можуть бути під завалами. Ще троє – у лікарнях. Рятувальна операція триває.

Людей з пошкодженої будівлі відселили, але мешканці квартир продовжують повертатися, щоб забрати свої речі. Утім поки розбирають завали їх в середину не пускають,

– зазначив очільник ОВА.

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