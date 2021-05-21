Доля мирного процесу на Донбасі вирішиться: Арестович назвав дату

Доля мирного процесу на Донбасі вирішиться. У ТКГ припускають, що це станеться після 1 жовтня, адже наразі Росія продовжує окуповувати українські території.

Анексія Донбасу триває з березня 2015 року, коли Росія встановила на окупованих територіях рублеву зону. Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.

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Арестович нагадав, що тепер окупанти розвивають "тему з російськими паспортами". Таким чином вони вирішують для себе низку проблем. Речник згадав про голосування за списками Єдиної Росії на виборах до Держдуми у вересні.

Від чого залежатиме доля перемовин щодо Донбасу

Арестович відзначив, що тривають кілька цікавих процесів. Першим він назвав майбутню зустріч президентів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна. За словами речника, ця зустріч багато чого вирішить.

Другим Арестович відзначив можливу зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна.

Третій процес, на думку чиновника, заміна канцлерки Ангели Меркель на чолі Німеччини, що має статись у вересні 2021 року.

Крім цього, Арестович згадав про вибори до Держдуми та відведення російських військ від кордонів, адже навчання "Захід 2021" заплановані саме на вересень.

Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом, тоді переформатується ситуація в Європі, стане зрозуміло, що з Північним потоком, яка ситуація в чотирикутнику ЄС – США – Росія – Україна,

– підсумував речник.

Зауважимо, раніше Арестович говорив, що не варто чекати прогресу щодо Донбасу, поки з Росією не справляється Захід. Росія продовжує наполягати на "внутрішньо українському конфлікті". Наразі навіть світові лідери ЄС та США не можуть змінити таку позицію держави-агресора.

Зверніть увагу! Минуле засідання ТКГ відбулось 19 травня. Під час нього сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття контрольних пунктів в'їзду – виїзду на Донбасі, а українська сторона запропонувала узгодити план розмінування. Однак конкретні заходи мають обговорювати пізніше.

Натомість Росія у ТКГ вже звинуватила Україну "у блокуванні всіх питань". Таку заяву агресор зробив, бо Київ не хоче домовлятись з бойовиками на Донбасі.