Доля мирного процесу на Донбасі вирішиться: Арестович назвав дату

Доля мирного процесу на Донбасі вирішиться. У ТКГ припускають, що це станеться після 1 жовтня, адже наразі Росія продовжує окуповувати українські території.
Анексія Донбасу триває з березня 2015 року, коли Росія встановила на окупованих територіях рублеву зону. Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.
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Арестович нагадав, що тепер окупанти розвивають "тему з російськими паспортами". Таким чином вони вирішують для себе низку проблем. Речник згадав про голосування за списками Єдиної Росії на виборах до Держдуми у вересні.
Від чого залежатиме доля перемовин щодо Донбасу
- Арестович відзначив, що тривають кілька цікавих процесів. Першим він назвав майбутню зустріч президентів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна. За словами речника, ця зустріч багато чого вирішить.
- Другим Арестович відзначив можливу зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна.
- Третій процес, на думку чиновника, заміна канцлерки Ангели Меркель на чолі Німеччини, що має статись у вересні 2021 року.
- Крім цього, Арестович згадав про вибори до Держдуми та відведення російських військ від кордонів, адже навчання "Захід 2021" заплановані саме на вересень.
Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом, тоді переформатується ситуація в Європі, стане зрозуміло, що з Північним потоком, яка ситуація в чотирикутнику ЄС – США – Росія – Україна,
– підсумував речник.
Зауважимо, раніше Арестович говорив, що не варто чекати прогресу щодо Донбасу, поки з Росією не справляється Захід. Росія продовжує наполягати на "внутрішньо українському конфлікті". Наразі навіть світові лідери ЄС та США не можуть змінити таку позицію держави-агресора.
Зверніть увагу! Минуле засідання ТКГ відбулось 19 травня. Під час нього сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття контрольних пунктів в'їзду – виїзду на Донбасі, а українська сторона запропонувала узгодити план розмінування. Однак конкретні заходи мають обговорювати пізніше.
Натомість Росія у ТКГ вже звинуватила Україну "у блокуванні всіх питань". Таку заяву агресор зробив, бо Київ не хоче домовлятись з бойовиками на Донбасі.