Домашній арешт Медведчука: Офіс генпрокурора оскаржуватиме рішення суду

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Прокуратура ухвалить рішення про оскарження домашнього арешту Віктора Медведчука лише після оприлюднення повного тексту рішення суду. Проросійському політику інкримінують державну зразу.

Джерело:

Інтерфакс-Україна

В Офісі генерального прокурора не назвали конкретну дату, коли це станеться. Однак наголосили, що мотиви суду ретельно вивчатимуть.

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Після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду буде прийнято рішення про його оскарження,
– мовиться у повідомленні.

Печерський районний суд Києва 13 травня обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Прокурори просили взяти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" під варту до 10 липня. 

Зверніть увагу! Медведчуку інкримінують особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Справа Медведчука: головне

  • Кума Володимира Путіна і проросійського політика Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді. В епіцентрі справи – розграбування національних ресурсів в українському Криму через підприємство, яке підпорядковане нардепу. 
  • Підозру Медведчуку генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала 11 травня. 
  • Окрім того, за даними СБУ, Медведчук передавав Росії секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.