Домашній арешт Медведчука: Офіс генпрокурора оскаржуватиме рішення суду

Прокуратура ухвалить рішення про оскарження домашнього арешту Віктора Медведчука лише після оприлюднення повного тексту рішення суду. Проросійському політику інкримінують державну зразу.
Джерело:Інтерфакс-Україна
В Офісі генерального прокурора не назвали конкретну дату, коли це станеться. Однак наголосили, що мотиви суду ретельно вивчатимуть.
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Після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду буде прийнято рішення про його оскарження,
– мовиться у повідомленні.
Печерський районний суд Києва 13 травня обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Прокурори просили взяти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" під варту до 10 липня.Зверніть увагу! Медведчуку інкримінують особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Йому загрожує до 15 років в'язниці.
Справа Медведчука: головне
- Кума Володимира Путіна і проросійського політика Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді. В епіцентрі справи – розграбування національних ресурсів в українському Криму через підприємство, яке підпорядковане нардепу.
- Підозру Медведчуку генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала 11 травня.
- Окрім того, за даними СБУ, Медведчук передавав Росії секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.