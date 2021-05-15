Все було домовлено заздалегідь, – Рябошапка про домашній арешт Медведчука і "театр" в суді

Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Про це було домовлено ще задовго до рішення суду.
Джерело:24 канал
Таку інформацію повідомив в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. Він зауважив, що говорив з "людьми з системи" ще до оголошення рішення судом.
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"Вони мені сказали, що буде домашній арешт. Це було приблизно о 14:30. Це означає, що влада вже на той момент просто домовилася із суддею", – сказав Рябошапка.
За словами ексгенпрокурора, усі знали, яким буде рішення, але показували великий театр та постановку.
Прокурори намагалися пояснювати, яка ж проблема в тому, що вчинив Медведчук. Водночас захист Медведчука трагічно "закочував очі", робив трагічний вираз обличчя,
– наголосив Рябошапка.
"Суддя теж намагався вдавати, що він чинить правосуддя, але все вже було домовлено і просто у такий спосіб виконано", – підсумував ексгенпрокурор.
Справа Медведчука: що відомо
- Кума Путіна Володимира Медведчука підозрюють у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Напередодні у його будинку провели обшуки.
- Печерський суд Києва 13 травня обрав Медведчуку запобіжний захід – домашній арешт до 9 липня. Також на нього одягли електронний браслет.