Верховний суд США поновив участь Трампа у праймериз у Колорадо
Джерело:AP News
Верховний суд США 4 березня дозволив Дональду Трампу брати участь у праймеріз у штаті Колорадо. Спробу штату притягнути експрезидента до відповідальності визнали неправомірно.
Таким чином рішення Верховного суду Колорадо про заборону Трампу брати участь у передвиборчій гонці у штаті було скасовано. Експрезидент США зможе брати участь у виборах.
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Рішення Верховного Суду
За день до так званого "супервівторка" Верховний Суд США постановив, що Дональд Трамп має право балотуватися на президентський пост. Рішення Верховного Суду Колорадо про недопуск Трампа з огляду на 14 поправку до Конституції визнали неправомірним.
Вже 5 березня Колорадо та 14 інших штатів і одна територія проведуть президентські праймеріз. Таким чином Трамп зможе брати участь у голосуванні – рішення Верховного Суду поклало кінець спробам штатів Колорадо, Мен та Іллінойс виключити Трампа з передвиборної гонки.
Зазначимо! У Колорадо стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року. Суд посилався на пункт, за яким учасники заколоту не можуть працювати у держорганах. Вслід за Колорадо суди штатів Мен та Іллінойс ухвалили таке ж рішення.
Вибори у США
- Зазначимо, що вже Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо. Окрім цього, експрезидент переміг у рідному штаті його головної конкуренти по партії – Ніккі Гейлі – у Південній Кароліні.
- Однак, все ж Ніккі Гейлі перемогла Трампа на праймеріз в окрузі Колумбія – вперше за її компанію у 2024 році. В окрузі Колумбія розміщена столиця США – Вашингтон. Там за Гейлі віддали голоси всі 19 делегатів. Водночас варто наголосити, що цей штат має найсильніші позиції саме у демократів.
- Наразі все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, – Джо Байден та Дональд Трамп.