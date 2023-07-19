Трампові можуть висунути обвинувачення через штурм Капітолія, – ЗМІ

Спецпрокурор США надіслав листа колишньому президенту Штатів Дональду Трампу. Журналісти з'ясували його зміст.

Два адвокати розповіли журналістам The Wall Street Journal зміст листа, якого спеціальний прокурор Джек Сміт надіслав Дональду Трампу.

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Трампа можуть обвинуватити по 3 пунктах

18 липня Трамп публічно повідомив, що отримав листа в неділю ввечері й що йому дали 4 дні на те, щоб вирішити, чи давати свідчення перед Великим журі, який розслідує справу.

Журналісти стверджують, що у цьому листі згадуються 3 різні федеральні закони:

зловживання службовим становищем,

змова з метою обману США,

залякування свідків.

Нові звинувачення можуть висунути Трампу найближчими днями. Якщо це станеться, справа, повʼязана зі штурмом Капітолія, стане третьою, порушеною проти колишнього президента США.

Зазначимо, що 4 квітня 2023 року Дональду Трампу вже висунули обвинувачення у фальсифікації документів, щоб приховати сексуальний скандал під час передвиборчої кампанії 2016 року. А 9 червня 2023 року спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення за 37 пунктами, стверджуючи, що Трамп неправильно поводився з секретними документами Трампу.

Трамп не планує надавати свідчення

Кілька людей, знайомих із цим питанням, кажуть, що Трамп не планує цього тижня їхати до Вашингтона для надання свідчень спецпрокурору.