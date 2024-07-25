Трамп назвав дві причини, чому почалася війна в Україні

Дональд Трамп вкотре прокоментував війну в Україні та назвав дві причини, чому, на його думку, Росія зважилася на вторгнення.

На думку Трампа, на рішення Путіна вплинули ціни на пальне та вихід США з Афганістану. Республіканець вкотре вказав, що за його президенства цього б не сталося і заявив про намір закінчити війну.

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Причини нападу Росії

Дональд Трамп заявив, що Путін не напав би на Україну з двох причин. На думку республіканця, перше це те, що за свого президенства він підтримував ціни на нафту та газ низькими

Він не мав грошей, щоб здійснити напад. І коли це хлопець прийшов (Байден прийшов до влади, – 24 Канал) – ціни пішли вгору та стали вдвічі більшими. І Путін отримав величезні прибутки,

– вказав Трамп.

Кандидат у президенти США розкритикував Байдена за його політику та заявив, що той мав робити все навпаки. Другою причиною вторгнення Трамп назвав вихід з Афганістану. Республіканець переконаний, що увійшов в Україну, бо побачив, якими "поганими" були американські солдати. Трамп визнає, що вони такими були, оскільки замість тижнів війна тривала роками.