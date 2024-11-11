Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів, – AP

Дональд Трамп прагне організувати переговори між Україною та Росією. Новообраний президент США планує зробити це у перші дні свого повернення в Білий дім.

Трамп неодноразово заявляв, що може зупинити війну між Росією та Україною за один день, передає 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Чи справді Трамп планує переговори

Після перемоги Трампа, його прессекретарка заявила, що він зможе вести переговори щодо мирної угоди між Росією та Україною. Вона також додала, що в перший день після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року Росію та Україну потрібно посадити за стіл переговорів, щоб покласти край війні.

У виданні кажуть, що крім цього, на перші дні у списку Дональда Трампа на посаді президента США заплановано початок масової депортації мігрантів.

А також скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти, реорганізація федерального уряду через звільнення тисяч федеральних службовців, які нібито працюють проти Трампа та помилування учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Раніше Дональд Трамп презентував свій "мирний план", який передбачає відмову України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на зброю від США, а також замороження війни на поточній лінії фронту. У Польщі та Чехії вже відреагували на цей план.