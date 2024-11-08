Список Трампа – від суддів і прокурорів до Байдена: кому Трамп обіцяв помститися після виборів

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Успішна передвиборча кампанія Дональда Трампа базувалася на темі помсти та відплати. І тепер він отримав всі можливості помститися всім, хто йому допікав. Протягом багатьох років Трамп наповнював свої промови та публікації в соцмережах мстивими закликами до судового переслідування, ув'язнень, депортацій та навіть страти своїх політичних опонентів, критиків і представників медіа. Тепер, коли він переміг, він має всенародний мандат і повноваження розпочати реалізацію своїх погроз.

Водночас чимало прихильників Трампа вважають ці погрози передвиборчою риторикою, спрямованою на зміцнення його електоральної бази. За їхніми словами, заклики Трампа проти ворогів рідко приводили до дій протягом його першої каденції. Однак деякі з найближчих радників Трампа можуть посприяти йому досягти цілей помсти.

24 Канал розповідає про людей, яким захоче помститися Дональд Трамп з опублікованого списку американського видання Politico.

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Демократи, команда та сім'я Байдена

Президент Джо Байден

Трамп часто називав Байдена корумпованим і в червні перепостив повідомлення на Truth Social, де було зазначено, що Байдена слід "заарештувати за державну зраду." У своєму виступі минулого року Трамп пообіцяв: "Я призначу справжнього спеціального прокурора, щоб покарати найбільш корумпованого президента в історії Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена, та всю його злочинну родину."

Віцепрезидентка Камала Гарріс

Трамп вважає, що Гарріс настільки не контролює міграцію до США, що начебто через її дії на кордоні вбивали людей. На передвиборчому мітингу у вересні в Пенсильванії Трамп сказав, що Гарріс "слід зробити імпічмент та притягнути до відповідальності" за її роль у тому, що він назвав "вторгненням" до США нелегальних іммігрантів.

Колишній президент Барак Обама

У 2020 році Трамп звинуватив Обаму у "державній зраді". Привід для цього – нібито стеження ФБР за його президентською кампанією 2016 року через зв'язки з Росією. Насправді ж електронне стеження було націлено на колишнього радника з питань зовнішньої політики цієї кампанії.

У серпні цього року Трамп перепостив повідомлення на Truth Social, в якому закликав до "публічних військових трибуналів" для Обами.



Гілларі Клінтон / Paul Sancya / AP

Ексдержсекретарка Гілларі Клінтон

У кампанії 2016 року Трамп натякав на використання Клінтон особистої електронної пошти для робочої комунікації, коли вона була держсекретарем. Але подальше розслідування ФБР не призвело до висунення жодних звинувачень.

В інтерв'ю в червні цього року Трамп припустив, що Клінтон має бути притягнуто до кримінальної відповідальності.

Ексспікерка Ненсі Пелосі

У вересні Трамп заявив, що Пелосі має бути притягнута до кримінальної відповідальності через продаж акцій Visa її чоловіком за кілька місяців до того, як Міністерство юстиції подало позов проти компанії за можливі порушення антимонопольного законодавства. "Ненсі Пелосі має відповісти за це", – зазначив Трамп.

Трамп також заявив, що Пелосі винна у неналежній безпеці Капітолія під час подій 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували будівлю в момент, коли Конгрес мав підтвердити перемогу Байдена на президентських виборах 2020 року.

У своїй промові Трамп сказав, що Пелосі "могла б сісти у в'язницю" за те, що демонстративно розірвала його звернення про стан держави, перебуваючи за його спиною під час виступу в Палаті представників у 2020 році.

Гантер Байден та родина Байденів

Трамп заявив, що призначить спеціального прокурора для розслідування корупційних звинувачень, пов'язаних із сім'єю Байденів. Хоча конкретних деталей він не надав, Трамп часто згадував гроші, які син Байдена Гантер нібито отримував із китайських джерел.

Коли я повернуся на посаду, я призначу справжнього спеціального прокурора для розслідування кожної деталі корупційної сім'ї Байденів,

– заявив Трамп торік.

Зверніть увагу! У червні Гантера Байдена визнали винним у справі, пов'язаній зі зброєю, а у вересні – у податкових порушеннях. Він не зіткнувся зі звинуваченнями, які б безпосередньо стосувалися його роботи з іноземними організаціями.

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Судді та прокурори

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс

Джеймс стала об'єктом критики Трампа через судовий позов, у якому вона звинуватила бізнес-імперію Трампа в масштабному шахрайстві. В результаті справи було винесено вирок проти Трампа на суму понад 450 мільйонів доларів, який він подав на апеляцію.

У листопаді минулого року Трамп заявив на платформі Truth Social, що Джеймс "треба притягнути до відповідальності" за її участь у позові. У січні на передвиборчому мітингу в Айові він сказав, що Джеймс "слід заарештувати й належно покарати".

Повідомляється також, що Трамп підтримував обговорення деякими його прихильниками планів притягнути Джеймс до відповідальності за ймовірне втручання у вибори.

Суддя Мангеттену Артур Енгорон

Суддя Енгорон, який розглядає цивільну справу про шахрайство, порушену Джеймс проти Трампа, неодноразово ставав об'єктом критики з боку колишнього президента. Під час своєї кампанії на початку цього року Трамп заявив, що Енгорона "слід заарештувати й покарати належним чином".

Спеціальний прокурор Джек Сміт

Джек Сміт, який веде дві федеральні кримінальні справи проти Трампа, часто стає мішенню критики колишнього президента. Минулого року Трамп опублікував допис консервативного ведучого Марка Левіна, в якому йшлося, що Сміта "слід посадити у в'язницю".

У серпні Трамп перепостив повідомлення, в якому назвав Сміта "шакалом" і "професійним злочинцем", додавши, що його "слід притягнути до відповідальності за втручання у вибори та неправомірну поведінку". Минулого місяця, під час радіоефіру, Трамп назвав Сміта "психічно нестабільним" і заявив, що його "слід вигнати з країни".

Окружний прокурор Мангеттену Елвін Брегг

Ще одним юридичним опонентом Трампа є окружний прокурор Мангеттену Елвін Брегг, який порушив справу, що призвела до висунення Трампу 34 кримінальних звинувачень через схему таємної виплати 130 000 доларів порнозірці Стормі Деніелс, щоб вона мовчала під час виборів 2016 року про свої заяви щодо інтимних відносин з Трампом.

"Прокурора слід притягнути до відповідальності", – сказав Трамп журналістам під час судового засідання в травні.

Конгресмени, військові, очільники спецслужб

Колишня конгресвумен Ліз Чейні

Ліз Чейні, республіканка з Вайомінгу, викликала гнів Трампа, коли була заступницею голови спеціального комітету Палати представників, який розслідував штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Вона також одна з небагатьох республіканських лідерів, які публічно підтримали Гарріс замість Трампа.

У березні Трамп на платформі Truth Social заявив, що Чейні "має потрапити до в'язниці". У червні він назвав її "винною у державній зраді", а перед виборами 2024 року заявив:

Давайте поставимо її з гвинтівкою, щоб хтось міг стріляти в неї з дев'яти стволів.

Він також звинуватив її в лицемірстві через підтримку війни в Іраку.



Ліз Чейні / Francis Chung / POLITICO

Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі

Протягом понад трьох років Трамп критикував Міллі, стверджуючи, що зв'язок генерала з китайським чиновником у перехідний період чотири роки тому є рівнозначним державній зраді.

Це настільки кричущий вчинок, що в минулі часи покаранням була б СМЕРТЬ!

– заявив Трамп торік у соцмережі.

Ворожнеча знову загострилася останніми днями, коли Міллі назвав Трампа "фашистом до глибини душі".

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Марк Міллі / Jeremias Gonzalez / AP Photo

Колишній директор ФБР Джеймс Комі

Трамп звільнив Комі у 2017 році та безуспішно намагався притягнути його до відповідальності за спілкування з журналістами. Коли Комі випустив книгу наступного року, Трамп у Twitter звинуватив його в "зливі секретної інформації, за яку його слід притягнути до відповідальності" та брехні Конгресу.

Міністерство юстиції відмовилося висувати звинувачення проти Комі після розслідування генерального інспектора, який зняв з нього звинувачення у витоку секретної інформації, але звинуватив Комі у порушенні політики щодо обробки конфіденційної інформації.

Від ФБР до Facebook

Колишній спецагент ФБР Пітер Стржок

Протягом понад шести років Трамп звинувачував Стржока у державній зраді через текстові повідомлення, які той надсилав під час роботи над розслідуванням російського впливу на кампанію Трампа у 2016 році. У деяких повідомленнях, опублікованих Міністерством юстиції у 2017 році, Стржок назвав Трампа "ідіотом" і висловив побоювання щодо його потенційного президентства. Стржок заперечував інтерпретацію Трампа і заявив, що не припускав, що ФБР повинно перешкодити Трампу стати президентом.

Колишня адвокатка ФБР Ліза Пейдж

Трамп також критикував Пейдж, яка мала романтичні стосунки зі Стржоком, припускаючи, що вона винна у державній зраді через її коментарі у текстових повідомленнях.

Конгресмен Адам Шифф

Трамп неодноразово критикував Шиффа (штат Каліфорнія), який у вівторок був обраний до Сенату та раніше обіймав посаду голови Комітету з розвідки Палати представників під час президентства Трампа, коли той перебував під пильною увагою через зв’язки з Росією. У 2019 році Трамп розкритикував Шиффа за те, що той озвучив перебільшену версію того, що Трамп нібито сказав у телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським.

Це зовсім не було схоже на мої слова під час дзвінка. Арешт за державну зраду?

– написав Трамп у Twitter.

Ворожнеча Трампа до Шиффа продовжується: минулого року колишній президент написав у Truth Social, що "Шифф – негідник і зрадник, якого слід переслідувати за шкоду, завдану нашій країні!".

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Засновник Facebook Марк Цукерберг

Трамп і його союзники різко критикували Цукерберга після того, як він разом із дружиною Прісциллою Чан виділили 420 мільйонів доларів у 2020 році на покращення виборчої інфраструктури. Прихильники Трампа стверджують, що ці кошти були завуальованою спробою перешкодити його переобранню.

У своїй книзі, опублікованій у вересні, Трамп звинуватив Цукерберга у "ганебній змові проти президента" і додав: "Ми пильно стежимо за ним, і якщо він цього разу порушить закон, то проведе решту життя у в'язниці".

Колишній помічник окружного прокурора Мангеттену Марк Померанц

Трамп також накинувся на колишнього прокурора Марка Померанца, який покинув офіс окружного прокурора Елвіна Брегга після того, як той спочатку відмовився висувати звинувачення проти Трампа. Минулого року в Truth Social Трамп звинуватив Померанца в "ганебній поведінці" через написання книги про свою роботу і заявив, що прокурору можуть висунути звинувачення у розголошенні секретної інформації великого журі. У своїй книзі Померанц зазначив, що був обережним і не розголошував жодної інформації про журі. Жодного звинувачення не було висунуто.

Колишній адвокат Трампа Майкл Коен

Трамп неодноразово критикував Коена, свого колишнього адвоката, який після розриву з Трампом став ключовим свідком у судовій справі про виплати за мовчання.

"Коена слід притягнути до відповідальності за брехню і за всі безлади та витрати, які він спричинив для прокуратури", – написав Трамп минулого року в Truth Social.

Після того як Коен минулого року дав свідчення у цивільній справі про шахрайство проти Трампа та його компаній, Трамп перепостив заяву свого адвоката Аліни Хабби, яка стверджувала, що Коен надав неправдиву інформацію: "Коен повинен нести відповідальність за свої дії в суді".

Лейтенант поліції Капітолія США Майкл Берд

Трамп підтримав своїх прихильників, частина яких брала участь у заворушеннях у Капітолії 6 січня 2021 року, в закликах притягнути до відповідальності Майкла Берда, офіцера поліції Капітолія, який застрелив учасницю протесту Ешлі Беббіт, коли вона намагалася проникнути до лобі спікера, тоді як членів Палати представників евакуювали.

У квітні 2021 року Міністерство юстиції повідомило, що розслідування смерті Беббіт завершено і проти Берда не будуть висунуті обвинувачення. Минулого року Трамп назвав Берда "головорізом" і "боягузом", додавши: "Ешлі Беббіт була вбита!".

Конгресмен Джамаал Боумен

Минулого року Боумен (штат Нью-Йорк) увімкнув пожежну сигналізацію в офісній будівлі Палати представників, коли його партія намагалася відкласти голосування за законопроект щодо бюджету, що викликало заклик Трампа притягнути його до відповідальності за обструкцію в Конгресі.

"Це небезпечне "перешкоджання офіційному провадженню", подібне до того, за що ув'язнили учасників подій 6 січня", – написав Трамп у Truth Social. "Можливо, його вчинок навіть гірший. ВІН ПОВИНЕН ПОНЕСТИ ТАКУ САМУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КОЛИ ПОЧНЕТЬСЯ СУД НАД НИМ??".

51 фахівець з розвідки, які підписали лист щодо ноутбука Хантера Байдена

Трамп досі обурений листом від професіоналів розвідки, оприлюдненим за кілька тижнів до виборів 2020 року, у якому йшлося, що ймовірні електронні листи Хантера Байдена "мають ознаки російської інформаційної операції". Чиновники зазначили, що вони не були впевнені, чи справжні ці листи, але вважали ситуацію "підозрілою".

Наступні розслідування та докази на суді над Хантером Байденом підтвердили автентичність листів. Трамп назвав підписантів "брехливими шпигунами» та поставив запитання: "Коли ці розвідники, які підписали лист про "російську дезінформацію" щодо ноутбука Байдена, потраплять за ґрати?".

Члени комітету 6 січня

Трамп неодноразово закликав до переслідування всіх дев'яти членів спеціального комітету 6 січня, який розслідував штурм Капітолія, зокрема Ліз Чейні.

"Комітет необраних політичних хакерів був повністю дискредитований, – написав він у Truth Social. – Їх треба притягнути до відповідальності за шахрайство та зраду, а всіх несправедливо ув'язнених слід звільнити!".

Особи, пов'язані з "виборчими махінаціями"

Трамп обіцяв жорсткі покарання для всіх, хто причетний до фальсифікацій на виборах, та натякав на можливе втручання у вибори 2020 і 2024 років.

Коли я повернусь до влади, кожен, хто порушив закон, понесе повну відповідальність, що передбачатиме тривалі терміни ув'язнення, щоб ця несправедливість більше не повторилася,

– заявив Трамп у Truth Social.

Він зазначив, що це стосуватиметься юристів, політиків, донорів, нелегальних виборців і корумпованих посадовців.

Журналісти та редактори Politico

Трамп також закликав до тюремного ув'язнення журналістів, які не розкривають свої джерела. Зокрема, він висловив обурення з приводу звіту Politico у 2022 році про проект рішення Верховного суду щодо скасування справи Роу проти Вейда, історичного рішення Верховного суду США 1973 року, яким стверджено, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень.

Коли в січні 2023 року Верховний суд оголосив, що розслідування не змогло встановити винних у витоку, Трамп сказав, що більш агресивна тактика допомогла б знайти джерело.



Офіс Politico / Фото Politico

Якщо журналіст не відповідає, посадіть його у в'язницю до надання відповіді. Додайте видавця та редактора до цього списку,

– написав Трамп у Truth Social.

На мітингу у 2022 році Трамп навіть натякнув на суворіші методи, зазначивши, що подібний страх може спонукати журналістів до розкриття джерел: "Коли репортер дізнається, що його одружать за два дні з певною ув'язненою, надзвичайно сильною, жорсткою та підлою, він скаже… "Знаєте, я думаю, що я дам вам інформацію. Ось витік. Заберіть мене звідси".