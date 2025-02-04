У Зеленського прокоментували зацікавленість Трампа у рідкісноземельних металах України

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би обміняти рідкісноземельні метали України на військову допомогу Сполучених Штатів. Трамп має прагматичний підхід, в якому війна в Україні – питання збагачення його країни.

В такий спосіб США разом з Україною можуть співпрацювати. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що для цього США мають зробити один крок.

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Що означає зацікавленість Трампа у рідкісноземельних металах України

Радник голови Офісу Президента пояснив, що зацікавленість Трампа у рідкісноземельних металах України – це прагматичний підхід до російсько-української війни.

США, особливо сам президент, мають на меті домінувати на деяких ринках. Зокрема, мовиться про енергетику. Крім того, Трамп прагне витіснити Росію з ринку зброї, що він справді може зробити. Очевидно, що російську зброю порівняти з західною досить складно.

США також хочуть не дати Росії завдяки покладам рідкісноземельних металів наростити вплив на певних ринках. Дозволити країні-агресорці збільшити відсоток присутності з 3% до 13% буде дивно.

Для цього США не повинні дозволити країні-агресорці закріпитись на окупованих територіях. Все. Тут не питання в тому, щоб розраховуватися рідкісноземельними металами за допомогу. Це питання спільних домовленостей про інвестиції в цій галузі та переформатування глобального ринку. Це прагматика,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що Трамп зважає лише на дохідність або збитки у війні. Про гуманітарні цінності тут не мовиться, лише про гроші та вигоду для США. Якраз таки ринок рідкоземельних металів – той ринок, звідки Трамп разом з Україною можуть отримати певний дохід.

Зауважте! Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів: літій, берилій, цирконій, тантал, ніобій, ітрій, гафній. Сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. Однак понад 70% загальної суми припада­ють на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

До речі, нещодавно в "РБК-Україна", посилаючись на співрозмовника в ОП, повідомили, що ідея спільного видобутку рідкоземельних металів пропонувалася в Плані перемоги. Володимир Зеленський пропонував спеціально захистити ресурси та дозволити їх використовувати лише ключовим партнерам, щоб вони не потрапили до Росії.