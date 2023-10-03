Справа Трампа про шахрайство: експрезидент США постав перед судом

Колишній президент США Дональд Трамп 2 жовтня постав перед судом через розгляд чергової справи щодо нього. Цього разу справа стосувалася шахрайства колишнього американського лідера.

Зокрема, Трампа звинувачують у завищенні вартості своїх активів для отримання більш вигідних умов кредитування та страхування для своїх компаній. Суд стався через кілька днів після того, як експрезидента США звинуватили у шахрайстві.

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Трамп постав перед судом у справі про шахрайство

На початку судового засідання юрист з офісу генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс – Кевін Воллес – заявив у вступному слові, що Трамп протягом десяти років "суттєво неточно" описував свої фінанси банкам і страховикам. Юрист наголосив, що таким чином обвинувачений незаконно отримав понад мільярд доларів США.

Сам Трамп своєї провини не визнав. Ба більше, судове розслідування проти нього він назвав "обманом" і "підробкою".

Це продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів,

– заявив Трамп.

Крім того, він також звинуватив прокурорку Летицію Джеймс у "расизмі" і сказав, що вона "мстить йому". Сама юристка зазначила, що її офіс готовий довести свою правоту.

"Незалежно від того, скільки у вас грошей, ніхто не стоїть вище за закон", – сказала вона.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка також зазначила, що Трамп переоцінив вартість своїх активів. Ці активи включають пентхаус Trump Tower, розташований на Манхеттені, маєток Мар-а-Лаго у Флориді, а також численні офісні хмарочоси та гольф-клуби. Обвинувачення стверджує, що Трамп міг збільшити свій особистий статок на 2,2 мільярда доларів США.

Зрештою адвокати Трампа стверджують, що вся документація відповідає чинним нормам закону.

Крім того, американського президента звинуватили ще у чотирьох кримінальних справах. Водночас суд жодним чином не позначиться на можливості участі Трампа у виборах у президенти Сполучених Штатів, які мають відбутися у 2024 році.

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