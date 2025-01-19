Дотримався традиції: Дональд Трамп на вечірці перед інавгурацією не забув виконати свій танець
- Дональд Трамп виконав традиційний танець на святкуванні перед інавгурацією у гольф-клубі, де були присутні близько 500 осіб.
- Трамп у свої 78 років стане найстарішим новообраним президентом США.
Новообраний президент США Дональд Трамп знову відзначив свою перемогу на виборах танцями. Він провів святкування напередодні своєї інавгурації.
Про те, що Трамп знову виконав свій традиційний танець пише 24 Канал з посиланням на пост Andre Nuta в мережі Х.
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Святкування у Дональда Трампа перед інавгурацією
У США в понеділок, 20 січня, відбудеться інавгурація нового президента Дональда Трампа. Заходи до вступу Трампа на посаду почалися 18 січня. Вже зовсім скоро він офіційно набуде статусу 47-го президента США та розпочне виконання своїх обов'язків.
Святкування з нагоди нової посади перед інавгурацією пройшли в суботу в гольф-клубі. На свято були запрошені близько 500 людей. Саме там після переможного феєрверка Дональд Трамп виконав уже знайомі танцювальні рухи.
Дональд Трамп танцював під час свята в гольф-клубі: відео зі сторінки Andre Nuta в Х.
Чого чекати від церемонії інавгурації Трампа
Церемонія 20 січня пройде за безпрецедентних заходів безпеки, адже через свої численні скандальні заяви і суперечливий політичний стиль Трамп має немало ворогів.
До слова, у США вже тривають протести проти інавгурації Дональда Трампа. Тисячі людей виступають за права жінок, расову справедливість та інші ініціативи. Усього в Сполучених Штатах може відбутися близько 300 таких протестів.
Поміж тим американці вгадують, які слова Трамп казатиме у своїй промові. Усього люди поставили 3,3 мільйона доларів на різні слова, серед яких найпопулярнішим виявилося слово "Байден", а за ними "Америка перша", "середній клас" і "Бог".
Цікаво що Дональд Трамп у свої 78 років стане найстарішим новообраним президентом в історії США. Він планує підписати близько 100 указів, окресливши вектори своєї політики на наступні чотири роки.