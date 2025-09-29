Дональд Трамп змінив свою риторику щодо України. Також у президента США змінились ставлення до безпеки в Європі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час Варшавського безпекового форуму.

До теми Келлог відповів, чи ухвалив Трамп передання Tomahawk Україні

Що сказав Зеленський про зміну ставлення Трампа до України?

Володимир Зеленський зазначив, що у Дональда Трампа є глибоке розуміння того, що відбувається на полі бою і, що важливо, воно збігається з реальністю, яку українці бачать щоденно.

Його ставлення щодо справедливості відповідей Росії на агресію з боку України, його ставлення сьогодні, воно справедливе. Це те, що було під час нашої дискусії, те, що я від нього чув,

– пояснив президент.

Український лідер зауважив, що не може сказати, що буде завтра, тому що йде війна і кожного дня щось змінюється, але на сьогодні позиція президента Трампа – дійсно збалансована і вона дотична до української позиції.

"Хоча, безумовно, він хоче бути і залишатись медіатором між нами та Росією для того, щоб закінчити війну. І навіть в цьому пункті, що він хоче найшвидшим шляхом закінчити війну, в цьому пункті Україна його кроки підтримує", – наголосив Зеленський.

Глава держави також сказав, що завдання України сьогодні зберегти новий настрій Сполучених Штатів Америки щодо війни, і цей погляд нині збігається з настроєм Європи.

До речі, речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський пояснив в етері 24 Каналу, що Дональд Трамп змінив риторику щодо війни в Україні, бо побачив гарну перспективу для себе. Це, ймовірно, сталося через те, що Київ надав президентові США дані щодо наслідків від ударів по російських НПЗ, які можуть спровокувати зменшення можливостей для ворога продавати свою нафту за кордон.

Які були останні заяви Дональда Трампа щодо України?